Messi amenaza al Barça: “O encontráis el topo, o me voy”

“Esto a Cristiano no se lo hubieran hecho nunca en el Real Madrid”. Así de “indignado” se ha mostrado Lionel Messi a personas de su máxima confianza tras el revuelo provocado por la filtración de su contrato con el F.C. Barcelona. El enfado del argentino ha ido en aumento con el paso de las horas por la resistencia del club a abrir una investigación.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes muy próximas al jugador, “Messi está dispuesto a llegar hasta el final en este asunto. Está tremendamente dolido”.

Ha exigido una investigación interna

Por lo pronto, los abogados del astro argentino han anunciado una querella contra el diario El Mundo y los responsables de la información.

Por si fuera poco, fuentes de la directiva del club aseguran a ECD que Messi ha exigido también a la comisión gestora del Barça que abra “una dura y contundente investigación interna para conocer a la persona o las personas que han filtrado el contrato y la fórmula para poder querellarse contra ellas”.

La exclusiva sobre el mayor contrato de la historia del deporte, el que une al Barcelona con Leo Messi desde 2017 y hasta el próximo verano, se ha recogido, analizado y diseccionado en televisiones, radios y periódicos de todo el mundo, y se convirtió en ‘Trending Topic’ inmediato en las redes sociales.

Resistencia de la comisión gestora

Por el momento, miembros de la junta directiva del Barça confirman a ECD que la comisión gestora que administra el club hasta las elecciones del próximo 7 de marzo se resiste a poner en marcha esas pesquisas para descubrir a los responsables de la filtración.

Una negativa que, advierten, ha indignado a Lionel Messi y ha aumentado sus sospechas de que la filtración procede del propio club, que ahora –entiende el jugador- “se pone perfil ante un asunto que afecta gravemente a su imagen personal y reputación”.

Messi ha recordado que le toca renovar

La tensión es tal que el entorno de Leo Messi ha recordado a la comisión gestora que preside Carlos Tusquets que el jugador todavía tiene pendiente negociar su renovación con el F.C. Barcelona a partir del próximo 30 de junio.

“Y sin duda, estas cosas no ayudan a crear el ambiente adecuado. Leo está empeñado en saber quién ha sido el responsable de que este documento confidencial llegara a la prensa antes de tomar una decisión”, aseguran a ECD personas que han hablado con él en las últimas horas.

Además, ha trasladado que está “muy molesto” con las constantes filtraciones interesadas que salen desde el propio club y que “le hacen responsable de decisiones en las que él no ha tenido nada que ver”. La indignación es total: “O van a por al topo, o se va”, revelan. “Es muy injusto que se intente mostrar que yo soy el culpable de la ruina económica del Barcelona”, ha transmitido con enfado a varios directivos azulgranas.

“Esto a Cristiano no se lo hubieran hecho”

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que el futbolista se ha desahogado también con personas de su máxima confianza, a los que ha dicho: “Esto a Cristiano nunca se lo hubieran hecho en el Real Madrid. Yo tampoco me lo hubiera imaginado nunca. Lo veía impensable”.

Hay que recordar que el Real Madrid, con el presidente Florentino Pérez a la cabeza, defendió con contundencia a Cristiano Ronaldo en diciembre de 2016, tras las revelaciones de ‘Football Leaks’, también publicadas por El Mundo.

Entonces se conoció que el astro portugués no había tributado por 150 millones de euros en concepto de derechos de imagen. Una cantidad que presuntamente habría desviado a un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes.

El Madrid exigió “el máximo respeto para un jugador, cuyo comportamiento ha sido absolutamente ejemplar durante toda su trayectoria en nuestro club”, dijo la entidad. Un gesto que Cristiano Ronaldo agradeció públicamente.

“Se trata de una intromisión intolerable”

En el entorno de Messi se entiende que la filtración de las cifras de su contrato supone una “intromisión intolerable en su vida privada. Tiene claro que “vulnerar la confidencialidad de un contrato es un delito”.

Repite con insistencia estos días que “hay que descubrir quién ha sido” para poder proceder contra él. Sus sospechas se dirigen cada vez más hacia la actual comisión gestora que dirige el club tras la salida de Josep Maria Bartomeu de la presidencia.

No cree “para nada” en la autoría del ex presidente azulgrana “porque el contrato aparece avalado con su firma. No tendría ningún interés en hacerlo público”, concluye.

De hecho, directivos azulgranas recuerdan estos días que Carles Tusquets, presidente provisional del F.C. Barcelona hasta las elecciones, aseguró hace unos meses que el club debería haber vendido a Leo Messi el pasado verano.

Unos anuncios de demandas sin fundamento

Por ahora, el F.C. Barcelona ha amenazado con emprender “las acciones legales oportunas contra El Mundo por los perjuicios que pueda causar a raíz de esta publicación.

El jugador, según ha revelado Marca, también valora denunciar al diario de Unidad Editorial junto a “las cinco personas que tenían conocimiento de este contrato”, entre ellas, supuestamente, Josep Maria Bartomeu, Óscar Grau y el hoy presidente en funciones Carles Tusquets.

“Pero ellos saben, especialmente el club, que un juez no va a condenar a un periódico por revelar esa información. El delito lo ha cometido la persona que ha filtrado el documento al periodista vulnerando la confidencialidad del contrato”, aseguran directivos del Barça a la comisión gestora.

Entienden que la entidad, en un momento delicado de su historia por su grave situación económica y la inestabilidad institucional que vive a la espera de las elecciones, ha querido mostrar así su apoyo al jugador que todavía no ha hecho público si volverá a renovar y seguirá la temporada que viene o si se marchará a otro equipo este verano.

De hecho, en su comunicado, el club subrayó su “apoyo absoluto a Lionel Messi, especialmente ante cualquier intento de desprestigiar su imagen, y de dañar su relación con la entidad donde se ha formado deportivamente, hasta convertirse en el mejor jugador de la historia del fútbol”.