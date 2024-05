Real Oviedo- Real Zaragoza: horario, canal y dónde ver por TV el partido de la Liga Hypermotion

El Real Oviedo recibirá al Real Zaragoza en el Carlos Tartiere. El equipo local es el quinto clasificado, de momento está en la zona del play- off de ascenso, pero tienen que tener cuidado ya que están empatados a puntos con el Elche, que están fuera de ello, por lo que esa zona está más pareja que nunca. Por otro lado, el Real Zaragoza ya no se juega mucho de cara al final de temporada, son decimocuartos, y están 5 puntos por encima del descenso y 12 por debajo de los puestos del play- off de ascenso.

El Real Oviedo ha ganado sólo un partido de los últimos 4, a pesar de “pinchar” en algunos partidos últimamente, se siguen manteniendo en los puestos del play- off de ascenso, les queda enfrentarse al Espanyol y al Eibar, por lo que tienen que aprovechar cada oportunidad que tengan.

El Real Zaragoza ha conseguido una victoria en los últimos 5 partidos, al no jugarse mucho, no tiene que centrarse tanto como en otros tramos de la temporada, sólo les separan 5 puntos de distancia con respecto al descenso, se tendrían que complicar mucho la vida para no salvarse.

Horario y dónde ver el Real Oviedo- Real Zaragoza

El partido Real Oviedo- Real Zaragoza correspondiente a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion se disputará el domingo 12 de mayo a las 16:15. Se podrá ver en LaLiga TV Hypermotion.

Real Oviedo

El Huesca recibió al Real Oviedo en El Alcoraz. El equipo asturiano se adelantó en el minuto 50 con el gol de De la Fuente, el Huesca no consiguió el empate y Sánchez puso el 0-2 final en el minuto 94, el árbitro le anuló el tercero al Real Oviedo 3 minutos después.

Real Zaragoza

El Burgos viajó a La Romareda para enfrentarse al Real Zaragoza. El equipo de Castilla y León tomó la delantera en el minuto 28 con un gol de Montiel, sin embargo, el equipo local logró igualar el marcador en el minuto 46 de la primera mitad con el gol de Grau. Pero apenas comenzado el segundo tiempo, Curro volvió a poner al Burgos en ventaja. Luego, Alex sentenció el partido con un gol en el minuto 84, estableciendo el marcador final de 1-3 a favor del Burgos.

Resultado Anterior

Se enfrentaron por la jornada 14 en La Romareda. Fue un encuentro muy parejo, pero ninguno de los 2 equipos no consiguió el ansiado gol, hasta que en el minuto 88 Iván Azón consiguió batir a Román, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego negándole los 3 puntos al Real Zaragoza. El resultado fue de 0-0.