Estas son las semifinales del Roland Garros 2024

El mundo del tenis se encuentra en plena efervescencia ahora que el prestigioso torneo de Roland Garros 2024 ha llegado a su punto culminante. Los mejores deportistas del circuito han trabajado arduamente para llegar a las semifinales con emocionantes sorpresas e impresionantes demostraciones de talento. Algunos partidos han estado marcados por lesiones, y otros por el alto nivel en el torneo parisino.

Jannik Sinner- Carlos Alcaraz

El italiano, que ya tiene garantizado el convertirse en el número 1 del ránking ATP tras la baja de Novak Djokovic de Roland Garros. Sinner se impuso al búlgaro Grigor Dimitrov en tan sólo 3 sets. El primero lo ganó con un cómodo 6-2, el segundo lo hizo por 6-4, y en el tercero, Dimitrov consiguió su único quiebre de servicio, pero igualmente el italiano supo sacar adelante el set en el tie- break, el partido duró poco más de 2 horas y media. Jannik Sinner busca conseguir su segundo Grand Slam del año y de su carrera.

Carlos Alcaraz volvió a dar un nivel muy alto ante su rival favorito, Stefanos Tsitsipas, tras el partido de cuartos de final, el español tiene un récord de 6-0 frente al griego. En este caso, consiguió la victoria en 3 sets donde Tsitsipas no tuvo muchas opciones de conseguir doblegar a Carlos. El set inicial lo ganó rompiendo el primer saque de Tsitsipas, y no perdonó ninguno suyo, hasta le volvió a romper en el último juego del set para ganarlo con un 6-3. Parecía que todo estaba bajo control en el segundo set, con un 3-0 y luego un 4-2 y un saque a favor. No obstante, el jugador griego respondió al resto y logró mantener el duelo en equilibrio, lo que llevó al desempate. Alcaraz recuperó su compostura en el tie-break y ganó por 7-3. Y en el tercero todo estuvo muy parejo hasta que el del Palmar consiguió romper en el séptimo juego, lo que certificó la victoria y el pase a semifinales de Carlos Alcaraz.

Casper Ruud- Alexander Zverev

El noruego Casper Ruud se debió haber enfrentado a Novak Djokovic en los cuartos de final, pero el serbio se tuvo que retirar del torneo por una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha. El tenista de 37 años ya ha sido operado y lo más probable es que se pierda Wimbledon, pero apunta a llegar a los Juegos Olímpicos de París. Por lo tanto, Casper Ruud ha avanzado a las semifinales del Roland Garros y busca su tercera final de manera consecutiva, y con el objetivo de por fin ganarla.

Alexander Zverev sigue manteniendo su alto nivel en arcilla y ha conseguido entrar en su cuarta semifinal seguida en Roland Garros. Se enfrentó al australiano Alex de Miñaur y se llevó la victoria en 3 sets, el primero lo hizo por 6-4, el segundo fue más parejo, pero el alemán se volvió a imponer, ganó el tie- break y se puso 2-0, y finalmente en el tercero, cerró el partido con otro 6-4. Zverev se enfrentará a su verdugo del Roland Garros 2023.