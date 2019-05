Los 5 mejores destinos de España para viajar en tren

Viajar es uno de los principales placeres de la vida. A la hora de ponerse en marcha hay que decidir si viajar en avión, tren, autobús o coche. Para los desplazamientos de media distancia no hay mejor opción que el tren, un medio de transporte efectivo, rápido y puntual. Otro de los puntos fuertes del ferrocarril es que sus estaciones, al contrario que los aeropuertos, se encuentran en los centros de las ciudades.



Vamos a ver cuáles son los 5 mejores destinos nacionales para visitar en tren:

Madrid

La capital sigue siendo el centro geográfico, económico y cultural del país. Madrid no es la ciudad más bonita de España, pero es una urbe rebosante de vida, de alegría. Madrid es una mezcla de diferentes culturas. Un lugar donde todo el que llega, venga de donde venga, es bien recibido. Los museos madrileños, con el Prado y el Reina Sofía a la cabeza, no tienen nada que envidiar a ningún centro del mundo. Piérdete en la marabunta del Madrid de los Austrias, vive los fines de semana en La Latina, la mezcolanza de Lavapiés, la bohemia del Barrio de las Letras... su vida nocturna los 7 días de la semana, sus obras teatrales, conciertos... Madrid no hay que visitarla, hay que vivirla.

Barcelona

Es probable que Barcelona sea la ciudad de ambiente más europeo de España. De lo que no hay discusión posible es de la belleza de sus calles y su arquitectura. Su estructura racional contrasta a la perfección con la locura y la libertad de las creaciones de Gaudí. La Sagrada Familia es el edificio más emblemático, pero la Casa Batlló, La Pedrera o el Parc Güell son auténticas joyas. Por si fuera poco, tiene playa y mucha historia en su centro.

Sevilla

La mejor época para visitar Sevilla es la primavera. En esta época del año es cuando florece, como el azahar –cuyo olor impregna las calles-, la belleza de la ciudad hispalense. Sus edificios bajos, sus callejuelas y el reflejo del río Guadalquivir son atractivos que se complementan a la perfección con la imponente catedral y su Giralda, la Torre del Oro, los Reales Alcázares o la Plaza de España. Sevilla sorprende por su luz y por su extraña mezcla de presente, modernidad y tradición.

Valencia

La tercera ciudad más importante del país. Situada en la costa levantina y famosa mundialmente por su paella, perfecta embajadora de la gastronomía española, Valencia tiene encantos imperdibles como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la lonja de la Seda, la catedral o la plaza de la Virgen.

Granada

La ciudad nazarí cuenta con una de las principales joyas del patrimonio de la humanidad: la Alhambra. Esta ciudad palatina fortificada contiene palacios y jardines de una maravillosa ornamentación andalusí. La Alhambra es el segundo monumento más visitado de España tras la Sagrada Familia.

Además, Granada ofrece muchos otros atractivos que merecen la pena ser visitados. Tampoco puedes irte de esta ciudad andaluza sin disfrutar de sus tapas.



Pero la península ibérica cuenta muchos más destinos que te dejarán sin palabras, como San Sebastián, Santiago de Compostela, Córdoba, Toledo, Zaragoza... ¡Solo hay que agarrar la maleta y subirse al tren!