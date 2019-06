Opciones para ir al aeropuerto de Valencia

Desde el aeropuerto de Valencia se pueden alcanzar muchos destinos de a lo largo de diferentes partes del mundo. Por ello, suele ser una de las primeras opciones para viajar por parte de los residentes de la ciudad.

Si tú también vives allí, o tienes la posibilidad de hacer un viaje desde el aeropuerto de Valencia, muy probablemente te interesará conocer las diferentes opciones para llegar hasta ahí. Sin más preámbulos, te las detallamos en las líneas siguientes:

Formas de llegar al aeropuerto de Valencia

Transporte público

¿Qué opciones de transporte público para ir al aeropuerto de Valencia se nos presentan?

-La primera opción es tomar el metro. En la misma terminal del aeropuerto nos encontramos con la parada de Aéroport (la última de las líneas 3 y 5) que empiezan desde Rafelbunyol y Marítim-Serrería y avanzan a lo largo de toda la ciudad.

-También tenemos la opción de coger el autobús, aunque tan solo hay una línea que lleva hasta allí. Es la línea 150 -> Empieza desde Barón de Carcer nº 26 y atraviesa las zonas de Mislata, Quart de Poblet y Manises.

La primera salida se nos presenta a las 5:55 de la madrugada y la última a las 22:10 de la noche. Además, la frecuencia de paso oscila entre 22-28 minutos.

Coche propio

No nos suele gustar ir en coche a los aeropuertos porque no siempre es fácil encontrar aparcamiento. Sin embargo, este problema no lo vamos a tener en esta ciudad.

Por ejemplo, podemos utilizar el parking Servirent en el aeropuerto de Valencia. En el enlace anterior podemos encontrarlo todo relacionado con sus tarifas, aunque descubriremos que resultan de lo más económicas.

Taxi

También puedes utilizar el Taxi para moverte a lo largo de Valencia. El único problema que tiene este medio de transporte es que no tiene un coste fijo (aunque ya se están barajando algunas posibilidades para hacerlo fijo).

Se calcula que la media para llegar desde el centro de la ciudad a Valencia en Taxi es de unos 15€. El taxista puede ayudaros a descubrir nuevas rutas desde el aeropuerto de Valencia, para tardar menos de lo que tardaríamos normalmente.

Hay aplicaciones especiales para la zona que se pueden utilizar con el objetivo de que un taxi nos recoja en casa. Así no tendremos que estar llamando ni bajando a la parada de taxis más cercana.

Coches con conductor

La última opción es la de reservar un coche privado que te recoja en la dirección en la que te encuentres y te lleve al aeropuerto. Hay servicios para todos los públicos, pero uno de los más recomendados por parte de los usuarios son los coches con conductor de Autoelegance.

Es una buena opción si vamos a hacer el viaje bastantes personas: Cuántas más personas seamos, menos pagaremos.

También es posible alquilar coches de 6 plazas, minibuses, o hasta buses completos.

Estas son las fórmulas principales para llegar al aeropuerto de Valencia desde el centro de la ciudad.