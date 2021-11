Alquilar un barco en Baleares

Alquilar un barco, un catamarán o un yate ha sido una de las opciones preferidas durante el último verano. Las medidas de seguridad tomadas frente a la crisis sanitaria del covid, han hecho que muchas familias y grupos de amigos, eligieran esta opción para disfrutar de su tiempo de ocio en un espacio al aire libre, más protegido y seguro.

Como suele ser habitual, el destino preferido han sido las islas Baleares, lugar en el que se puede disfrutar del mar en toda su plenitud y si lo es sobre la cubierta de una embarcación, mucho mejor. Sin embargo, todavía existen muchas dudas al alquilar un barco, dudas que despejamos a continuación.

Alquilar un barco sin dudas ni riesgos

Alquilar un barco es una de las experiencias más emocionantes para vivir en cualquier época del año. Sin embargo, para que sea todo lo satisfactoria que merece, es necesario que la preparación, y contratación, sea lo más precisa posible, de esa forma nos evitaremos disgustos o sorpresas innecesarias.

Lo mejor es contactar con un chárter náutico o un bróker. Ellos se ocuparán de ajustar tus necesidades a la mejor embarcación. Gracias a su continua formación y contactos con las distintas flotas navieras, sabrán aconsejarte de forma adecuada y eficiente, además de resolver todas tus dudas, acompañándote en todo el proceso de formalización del alquiler.

Navegar en catamarán, una experiencia inolvidable

Uno de los navíos más solicitados durante la época estival es el catamarán. Se trata de una de las embarcaciones más ligeras y seguras, por eso no es de extrañar su enorme éxito.

Puedes alquilar un catamarán para manejarlo tú mismo si tienes la titulación correspondiente y la experiencia necesaria, pero también puede venir acompañado con el servicio del patrón y tripulación. En este caso podrás disfrutar sin preocupaciones e incluyendo, incluso, un servicio de comidas.

Disfrutar de Ibiza en un velero de alquiler

Año tras año, las Baleares se convierten en el destino favorito de miles de turistas que quieren disfrutar de un entorno natural y un paisaje lleno de belleza. Sin embargo, de entre todas las islas es Ibiza la más requerida. Sus cristalinas aguas ofrecen las tonalidades de un Mediterráneo que invita a disfrutar de una travesía de lo más placentera.

Disfrutar de Ibiza en un velero de alquiler te permite llegar hasta aquellos rincones maravillosos, casi vírgenes, donde la naturaleza sigue su curso, ajena a la presencia humana. Con amigos o en familia, protegidos por un entorno seguro y gozando de un paisaje solo apto para unos pocos privilegiados.

Conocer Menorca en un barco de lujo

Una de las islas Baleares que más contrastes ofrece es Menorca. En ella encontramos dos tipos de paisaje bien diferenciados: una zona montañosa, que se extiende al norte, y sus maravillosas playas cubiertas por arena rojiza.

Para conocer todo su litoral en profundidad e intensidad, nada mejor que alquilar un barco de lujo en Menorca. Puesto que apenas contiene accidentes geográficos como escollos o salientes terrestres, es muy sencilla su navegación, pudiendo llegar hasta muy cerca de la costa. Además, se puede disfrutar de la vista de numerosas especies de peces gracias a la gran extensión de praderas de posidonia.

Por todo esto no es de extrañar que las islas Baleares sean el destino ideal para millones de turistas, mucho más si pueden disfrutarse desde la intimidad de un barco. No en vano la demanda de embarcaciones de alquiler ha superado a la oferta de barcos disponibles. No te quedes sin el tuyo.