Campamentos de verano: ¿volverán en 2021?

Un año después del comienzo de la pandemia, muchos padres se preguntan si este verano será igual al anterior o si existirá la posibilidad de retomar tradiciones como los campamentos de verano para niños y adolescentes. La respuesta es un rotundo sí, la situación ha cambiado totalmente y ya son muchos los campamentos de verano que están colgando el cartel de completo.

Últimas noticias

En general, son pocos los niños que han contraído Covid-19, en comparación con los adultos. Además, en la mayoría de los casos, los niños suelen tener una sintomatología más leve o ser asintomáticos. Es por este motivo que una de las primeras actividades que se retomaron tras el verano de 2020, fueron las clases presenciales en colegios e institutos.

Que los campamentos de verano vuelvan este 2021 no es una idea descabellada, al contrario, tal y como nos confirman desde los campamentos Aventurama, este año no tiene nada que ver con el 2020 y los campamentos de verano serán casi iguales que en años prepandemia. Esta es una gran noticia para padres, niños y adolescentes. Por un lado, los padres podrán ofrecer a sus hijos actividades divertidas y educativas una vez terminado el curso y no tendrán que compaginar la jornada laboral con buscar formas de entretener a los chicos en casa.

El vídeo del día ERC y Junts cierran un principio de acuerdo para formar un Govern

Por otro lado, niños y adolescentes tendrán nuevamente la oportunidad de disfrutar de un verano diferente, al aire libre, lleno de diversión y nuevas amistades. Además, los campamentos de verano ayudan a los niños a madurar, crecer y a aprender a ser más independientes.

¿Qué tipos de campamentos de verano existen?

Existen numerosas posibilidades y tipos de campamentos de veranos, que se adaptan a todo tipo de gustos y presupuestos. Hay desde campamentos enfocados en deportes como el fútbol o baloncesto, pasando por campamentos de baile, cocina, ciencia y música, hasta cursos de idiomas, que combinan aprender una nueva lengua con deporte y actividades de aventura. También son populares los campamentos multiaventura que se centran en realizar diferentes actividades al aire libre en bosque, playa o montaña.

Medidas de higiene en campamentos de verano

Este no es el primer verano con Covid-19. Por lo tanto, las compañías que se encargan de realizar este tipo de actividades están preparadas para tomar todas las medidas necesarias para prevenir contagios y asegurar las medidas de higiene en los campamentos.

Estas medidas suelen incluir la realización de pruebas de antígenos a todos los participantes antes del inicio del campamento, hacer énfasis en medidas de higiene como el lavado de manos y el uso de mascarilla, así como realizar controles de temperatura y síntomas.

Además, los campamentos están optando por trabajar con los llamados grupos burbuja. Esto implica que se evitará el contacto con personas ajenas al campamento, para evitar posibles contagios. Por lo tanto, una vez comenzado el campamento, niños y monitores no convivirán con personas externas.

Adicionalmente, en el 2021, los campamentos pondrán énfasis en actividades al aire libre y en la naturaleza, y se evitarán actividades en espacios cerrados o cascos urbanos que puedan incrementar el riesgo de contagio.

Cabe mencionar también que dada la incertidumbre que puede ocasionar la pandemia, son muchos los campamentos de veranos que cuentan con políticas más flexibles de cancelación y cambios, para evitar gastos extra para la familia.

Consejos para preparase para los campamentos de verano 2021

Es recomendable quedarse en España. Aunque hay muchas opciones de campamentos en el extranjero, es preferible aprovechar la naturaleza y las posibilidades que ofrece España. Así, se evita la incertidumbre sobre la cambiante situación de los vuelos internacionales y también se evitan gastos extras como las pruebas PCR que piden muchos países. Revisa la política de cambios y cancelaciones. Es importante confirmar que los campamentos en los que quieres matricular a tus hijos cuenten con una política flexible con respecto a cambios y cancelaciones, en el caso de que ocurra alguna eventualidad. Énfasis en actividades al aire libre. Es recomendable escoger campamentos que realicen la mayoría de sus actividades al aire libre, pues esto reduce significativamente el riesgo de contagio.

Aunque el coronavirus es todavía una presencia constante en nuestro día a día, todo indica que este verano regresarán los campamentos de verano. En esta ocasión, los campamentos estarán diseñados para cumplir todas las medidas de seguridad necesaria y, al mismo tiempo, continuar ofreciendo un espacio de diversión y aprendizaje para niños y adolescentes.