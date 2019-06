¿Vale la pena dejar tu coche en los parkings de los aeropuertos?

Llega el verano y, con él no solo el calor, también las ansiadas vacaciones. Ir al apartamento de la playa, asistir a festivales, pasarse el día metido en las piscina… son algunas de las opciones preferidas por los españoles cada año.

Y este verano no va a ser menos. Pero también están quienes aprovechan para coger un avión y recorrer el mundo.

Cuando se planean una vacaciones al extranjero son muchas las cosas que se tienen en cuenta, sin embargo, algo que suele pasar desapercibido hasta el último momento es el traslado al aeropuerto.

Muchas veces se obvia la posibilidad de dejar el coche en el propio aeropuerto, apostando por el transporte público, los taxis, o que sea un familiar o amigo el que nos acerque. Pero, ¿y si dejar el coche en los parkings fuera una buena idea? ¿Te lo pensarías?

¿Son seguros los parkings de los aeropuertos?

Eligiendo el parking de aeropuerto adecuado no tienes nada que temer. Estos aparcamientos suelen contar con cámaras de vigilancia y vigilantes 24 horas.

Además, si apuestas por reservar plaza en las zonas cubiertas habilitadas en estos recintos, todavía estará más resguardado; por lo que factores externos como la climatología no afectarán a tu vehículo.

Los aparcamientos habilitados en aeropuertos y sus proximidades siempre serán más seguros que dejar el coche en la calle durante días o semanas, ya que de esta manera estarían expuestos a la intemperie.

Pero no solo eso, las empresas encargadas de controlar estos parkings buscan la satisfacción y tranquilidad de sus usuarios.

No hay que olvidar que por los aeropuertos pasan miles de personas al día y, si estos no ofrecieran seguridad son muchos los riesgos que asumirían para su propio negocio por los clientes potenciales que perderían.

El precio, otro gran condicionante

Inconscientemente se asocia el precio de los parkings de aeropuertos a una gran inversión económica para el servicio que ofrecen. Esto es una verdad condicionada a las diferentes empresas encargadas de gestionar los aparcamientos.

En este sentido, empresas como Parking GO, presente en la mayor parte de los aeropuertos principales de España, ofrece precios totalmente asequibles para que no tengas que preocuparte de tu cartera mientras disfrutas de las vacaciones.

Además, haciendo reserva online te ofrecen descuentos, por lo que el precio todavía será menor.

Además, dejando el coche en los parkings del aeropuerto te ahorras los trayectos de ida y vuelta que, de normal, suelen incrementar su precio por parte de taxis y buses al considerarlos como servicios especiales.

Pero no solo eso, dejando el coche en el parking no dependerás de terceros que sean impuntuales o no tengan un buen trato contigo. Tú tienes todo el control de tus viajes.

A la hora de planificar tus viajes valora la opción de dejar tu coche en un parking del aeropuerto. Eso sí, no te olvides de reservarlo antes, sobre todo en verano. Igual que tú habrá mucha gente que haya planeado sus vacaciones, y no querrás llegar al aeropuerto y no tener dónde dejar tu coche.