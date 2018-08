¿Cómo es el joven viajero español?

Hoy en día, viajar y descubrir nuevos lugares, más que una opción, se ha convertido en una necesidad, especialmente entre los jóvenes españoles de entre 18 y 35 años de edad. El 33% de los viajeros de entre 18 a 22 años, y un 53% de entre 23 y 35, prefiere gastar su dinero en viajes por encima de ropa o electrónica. Con el fin de conocer un poco más el perfil de este joven viajero español, el buscador de viajes KAYAK.es ha analizado las preferencias, destinos favoritos, presupuesto máximo y conectividad de estos viajeros.

Los más jóvenes: los más organizados

El gasto favorito de los jóvenes españoles es viajar, por ello están especialmente acostumbrados a gestionar su presupuesto, un 32% de los españoles encuestados de entre 18 y 22 años, y un 28% de los encuestados de entre 23 y 35 años, planifica todos los gastos del viaje, desde los billetes y la comida, hasta el alojamiento, con un presupuesto medio de entre 1001 € y 2000 €

Además, el 64% de los jóvenes españoles de entre 23 y 35 años, y un 57% en el caso de edades entre 18 y 22, apartan regularmente una cantidad de dinero para sus viajes. Además, un 24% de los jóvenes de entre 18 y 22 trabaja extra para poder ahorrar.

Los hoteles siguen a la cabeza

El mayor reto al que se enfrentan los jóvenes encuestados a la hora de viajar es encontrar un alojamiento que se adapte a todos los gustos y presupuestos. El 34%, en el caso de los más jóvenes, y un 35% entre las edades de 23 y 35 años encuentra esta dificultad como la principal a la hora de planificar. Según el estudio, el alojamiento favorito entre los jóvenes españoles es el hotel, un 55% de los encuestados entre 18 y 22 años eligen esta opción para pasar la noche, siendo un porcentaje un poco mayor en un rango de edad superior, un 60% de entre los encuestados de 23 a 35 años. La segunda opción sería el alquiler vacacional, cuya popularidad es muy superior entre los más jóvenes, un 24% entre los jóvenes de 18 a 22 años.

Los quejicas: el mayor factor de estrés en un viaje

En rasgos generales, a los españoles les gusta asumir el puesto de organizadores, especialmente entre los jóvenes de 23 a 35 años: al 80% de los encuestados españoles de esta edad les gusta asumir el rol de organizadores a la hora de planear un viaje. Sin embargo, la planificación es una tarea complicada y estresante, el mayor factor de estrés para los españoles de entre 18 y 22 años, y,de entre 23 y 35 años, son esos compañeros de viaje que se quejan rápidamente cuando las cosas no van bien, pero rara vez dan las gracias cuando un viaje va sin problemas.

La playa: el destino preferido para los jóvenes

No es de extrañar que, acostumbrados al buen tiempo en nuestro país, el 64% de los viajeros españoles tienen como destinos favoritos aquellos en donde puedan disfrutar de la playa; y para los más jóvenes no es diferente. Además, el deporte más practicado de vacaciones por los jóvenes de entre 18 y 22 años es el submarinismo; un 28% se ha sumergido alguna vez estando de vacaciones. Por ello, no es una sorpresa que los destinos nacionales más buscados para este verano hayan sido Benidorm, Palma de Mallorca, Salou, Peñíscola y Benalmádena, en este orden. Además, el aumento búsquedas que experimentan estos destinos en temporada alta (de junio a septiembre), en comparación con la temporada media (de marzo a junio). Por ejemplo, un 250% en Benalmádena o un 117% en Peñíscola, no hace más que reafirmar el gusto de los españoles por la playa.

La juventud conectada

Para muchos españoles, el uso de los dispositivos móviles en vacaciones es imprescindible para la planificación de su viaje, solo un 16% de los jóvenes de entre 23 y 35 años desconecta su teléfono o tablet cuando viaja. El número es incluso menor en el caso de los jóvenes de 18 a 22, con solo un 11% que desconectan sus dispositivos. La gran mayoría de jóvenes viajeros, un 75% y 74% de los viajeros de entre 18 y 22 años, y entre 23 y 35 respectivamente, usa el teléfono principalmente para el GPS, un 57% y 64% para buscar recomendaciones de restaurantes, un 33% y 31% para conseguir transporte, y un 28% y 34% para manejar los documentos de viaje. Estar conectado es tan importante, especialmente entre los más jóvenes, que incluso un 51% de los viajeros de entre 18 y 22 años pagarían más por su billete si tuviera wifi en el avión. Y, como no es de extrañar, un 65% y 70% de los jóvenes españoles de entre 18 y 22 años, y 23 y 35 respectivamente, afirma utilizar el wifi en el aeropuerto.

La fiebre de las redes sociales

Cuando están de vacaciones, los españoles de entre 25 y 34 años se sacan una media de 56 fotos al día, es decir, casi 400 fotografías en una semana de viaje. Además, de los menores de 35 años encuestados, un 25% afirma sacarse una media de 22 selfis al día, y un 14% admite que pasa más de una hora para intentar conseguir la fotografía perfecta. De media, los menores de 35 años publican 3 veces al día fotos en las redes sociales. Los resultados de la encuesta muestran también que estas fotos de viaje en redes sociales inspiran a un 40% de los jóvenes españoles de entre 18 y 22 años para elegir su destino de viaje.