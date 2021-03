Mánchester: así ha cambiado el equilibrio de poder en la ciudad

Hablamos con el ex capitán del Mánchester City Richard Dunne y con otros para entender cómo ha cambiado el pulso por el poder en la ciudad inglesa de cara a otro derbi de Mánchester este sábado 6 de marzo.

“Es City, ¿no?” dijo Sir Alex Ferguson. “Son un club pequeño con una mentalidad pequeña”.

Este fue el tajante comentario del entrenador más laureado del Mánchester United en Julio de 2009, después de que apareciera un polémico panel publicitario que rezaba “Bienvenido a Mánchester” hacia Carlos Tévez.

El argentino había cambiado Old Trafford por el Eithad ese verano, después d su segundo título de Premier League consecutivo con el United.

El City es actualmente favorito en las apuestas de la Premier para ser campeón este año, lo que supondría una tercera victoria en cuatro años.

Sin embargo, en el momento del fichaje, el equipo acababa de terminar en la décima posición en su primera temporada desde que el grupo Abu Dhabi United, liderado por el jeque Mansour Bin Zayed, completara su espectacular adquisición del club.

Sin embargo, el argentino llegaba a un club que se encontraba en las primeras etapas de la reorganización.

Y qué mejor lugar para empezar a agitar las plumas que su rival de la ciudad, que además es uno de los clubes más exitosos del fútbol mundial.

El episodio no fue olvidado por Ferguson, que no pudo resistirse a responder a la dramática victoria del Manchester United por 4-3 en el derbi de Old Trafford el siguiente mes de septiembre.

"A veces tienes un vecino ruidoso", dijo. "No puedes hacer nada al respecto, siempre serán ruidosos. Sólo tienes que seguir con tu vida, poner la televisión y subir el volumen un poco más".

Pero a pesar de lo que dijo en público, en privado Ferguson se dio cuenta de que el City -impulsado por sus nuevos propietarios- era una amenaza real.

INFOGRAFÍA 1

"Lo que reconoció con el Manchester City muy pronto fue que había potencial para causar problemas al United", dice Simon Bajkowski, que ha estado informando sobre el Manchester City para el Manchester Evening News durante los últimos siete años.

"Fergie estaba marcando su tarjeta. Algo serio estaba pasando y el United debía prestar atención".

Richard Dunne disputó más de 350 partidos con el Manchester City entre 2000 y 2009 y fue capitán del club durante su primera temporada bajo la nueva propiedad.

El cambio de dirección le costó acostumbrarse después de sus ocho temporadas anteriores, en las que había descendido una vez, ascendido otra y terminado tres veces en la parte baja de la Premier League.

"Se pasó de un extremo a otro del espectro", dice Dunne.

"La calidad de los jugadores que llegaron al Manchester City les hizo mejorar y convertirse en un equipo más grande y fuerte.

"Tenían un nivel diferente y estaban a otro nivel".

De hecho, ver al internacional brasileño y dos veces ganador de la Liga, Robinho, vistiendo la camiseta celeste, hizo que se sintiera como si alguien hubiera hecho trampas en Football Manager, pero en la vida real.

Aunque ese acuerdo no fue suficiente para convertir al City en un club de élite de la noche a la mañana, la llegada de jugadores que vino después -David Silva y Yaya Touré en 2010, Sergio Agüero un año después- sí cambió para siempre la relación del derbi de Manchester.

INFOGRAFÍA 2

"Cuando yo jugaba, lo significaba todo para los aficionados del City. Para nosotros, era el partido más importante del año", dice Dunne.

"El Manchester United competía con el Arsenal, el Chelsea y el Liverpool por la Premier League. El Manchester City era un partido más.

"Pero luego se convirtió en un partido casi decisivo para el título. Ya no era sólo un derbi que significaba mucho para el City y no tanto para el United.

Tal vez, como aficionado del City, en años anteriores temías el derbi pensando: 'Puede que nos den una paliza', y luego lo disfrutas".

Pasar de ser un partido importante para el City a disputar el título en un par de años supuso una gran diferencia de mentalidad para ambos grupos de aficionados y ambos grupos de jugadores".

"Tuvo ese periodo en el que el partido lo significaba todo y no sólo en términos de derechos de fanfarronería local".

El mejor ejemplo de ello fue el clímax de la temporada 2011/12, que contó con la jornada final más dramática de la historia de la Premier League.

Todo el mundo recuerda el gol de Agüero en el tiempo de descuento contra el QPR para conseguir el título por la diferencia de goles, pero eso sólo fue posible tras el gol de Vincent Kompany contra el United un par de semanas antes.

El United recuperó el título la temporada siguiente, la última de Ferguson como entrenador, pero para entonces el equilibrio de poder había cambiado.

El City ha ganado tres títulos de liga desde entonces, incluidos los éxitos consecutivos bajo la dirección de Pep Guardiola en 2018 y 2019, mientras que el United solo ha terminado entre los cuatro primeros en tres ocasiones.

INFOGRAFÍA 3

La situación en la que se encuentra ahora el United habría sido impensable cuando Tévez llegó al City hace más de una década, y podría tardar lo mismo en revertirse.

"El City no va a entrar en una espiral descendente a corto plazo", afirma Charlotte Duncker, corresponsal de Goal en el Manchester United.

"Sí, son el mejor equipo en este momento y han sido más dominantes en términos de trofeos en los últimos 10 años.

"Pero este tiene que ser un proyecto para que el United vuelva a ganar títulos. No se trata sólo del City, sino de todos los equipos de la liga. No va a ser una solución de la noche a la mañana".