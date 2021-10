Mejores formas de llamar desde Estados Unidos a España con tu celular

Con la aparición de las aplicaciones móviles de mensajería y las redes sociales, las tradicionales llamadas han quedado casi en el olvido. Sin embargo, hace poco vivimos un caos total cuando estas plataformas tuvieron una caída de más de ocho horas. Lamentablemente, muchos quedaron sin comunicación con sus familiares en España; pero porque no saben lo fácil que es hacer llamadas desde cualquier parte del mundo a su país. Aquí te lo enseñaremos.

¿Cómo llamar a España si estoy en Estados Unidos?

Llamar desde Estados Unidos a España es muy fácil. El método convencional es marcar el número “011” para activar el servicio internacional, y a continuación, añadir el código telefónico perteneciente a España (+34). Entonces, podrás teclear el número de la persona a que vas a llamar.

Es importante señalar que cada ciudad española cuenta con un prefijo propio. Aunque todos los números de teléfono cuentan ya con el prefijo incluido debes verificar bien, pues podrías estar llamando a un número en otra ciudad, sin saberlo.

Los números telefónicos españoles cuentan con 9 dígitos. Pero este no incluye el prefijo de la ciudad. Así que, para llamar hacia España desde Estados Unidos, tendrás que marcar de la siguiente manera: 011 + 34 + Prefijo de la ciudad + 6 + número de teléfono.

Esta información es de gran utilidad para quienes viven en Estados Unidos y tienen familiares en España, o bien aquellos que viajan constantemente y necesitan realizar llamadas internacionales. Pero, ¿sabías que también puedes hacer estas llamadas a través de internet?

Llamar por internet a España

Una de las ventajas de llamar por internet es que este servicio te sale gratis. Si, aunque no lo creas no es imposible recibir o hacer llamadas gratis, ya que la tecnología nos ofrece muchas ventajas para comunicarnos con amigos y familiares.

Gracias a una señal Wi-Fi, puedes comunicarte con tus familiares, bien sea desde un teléfono o un ordenador. Y son muchas las plataformas que te ofrecen este servicio, sin tener que pagar un centavo. Así que aprovecha estas herramientas que te damos a continuación para hacer tus llamadas a España, sin tener que pagar.

Llamadas con internet

Tener la oportunidad de hacer llamadas sin tener que gastar saldo de tu teléfono, es un beneficio que no debemos desaprovechar. Por supuesto, tendremos que pagar el servicio de conexión para disfrutar de tales beneficios. No obstante, si tenemos en cuenta el costo de los minutos en las compañías de teléfono, sin duda, es una buena opción.

Para hacer llamadas por internet nos dice la web numerooculto.eu basta con tener conexión Wi-Fí. Aplicaciones como Whatsapp, Messenger, Telegram permiten hacer llamadas sin costo adicional, usando señal Wifi. También puedes valerte de Skype, Hangouts y Viber. Y es que entre más opciones tengamos, más oportunidades habrá de mantenerte comunicado con tus amigos y familiares.

Por supuesto, estos servicios consumirán datos móviles en el caso que no tengas Wi-Fi, y no te servirán cuando se ha caído tu internet. Así que tendremos problemas para comunicarnos en estos casos. Pero, la buena noticia es que hay otras alternativas de las que te puedes valer para hacer llamadas gratis sin internet.

Llamadas gratis con aplicaciones móviles

Todas las compañías móviles te ofrecen la oportunidad de hacer todas las llamadas que quieras, sin costo adicional, pagando un paquete ilimitado. Sin embargo, no podemos decir que este servicio sea gratuito, pues si no pagas el plan mensual, entonces no podrás hacer llamadas “gratis”.

Lo que si puedes hacer es ingresar a plataformas virtuales que te ofrecen llamadas completamente gratis. De hecho, no tienes que estar conectado a una señal Wi-Fi o tener datos móviles para hacer una llamada sin costo. Y lo mejor es que tienes permitido hacer llamadas internacionales.

Por ejemplo, Rebtel es una página que te ayuda a hacer llamadas telefónicas desde una aplicación. No obstante, para esto, ambas personas deben tener la app en su celular. Pero lo bueno es que no importa dónde te encuentres, puedes hacer llamadas gratuitas.

ZeroApp es otra opción para hacer llamadas gratuitas a más de 100 países, incluido España. Pero debes saber que, al usar esta aplicación, tendrás un límite de tiempo en tus llamadas. Aunque esto no está nada mal si no necesitas usar datos o conexión a internet para hacer las llamadas.