¿Cuál es el mejor parque acuático de Sevilla?

En nuestro viaje a Sevilla tenemos una larga serie de actividades con las que lo vamos a pasar genial. Sin embargo, cuando aprietan las temperaturas queremos hacer actividades acuáticas, ya que es la única manera de contrarrestar el calor.

Por eso, las visitas a los parques acuáticos de Sevilla son muy comunes.

Hay dos grandes opciones por las que podemos apostar: por el parque acuático de Isla mágica o por el Aquópolis.

Antes de comprar las entradas para el Aquópolis de Sevilla, o de decantarnos por Isla mágica, te invitamos a seguir leyendo para descubrir las principales particularidades de los dos lugares.

Isla Mágica vs Aquópolis de Sevilla: ¿Cuál es la mejor opción?

El Aquópolis Sevilla está disponible para que podamos disfrutar la experiencia desde el 10 de junio, y tiene tanto atracciones acuáticas como restaurantes. El horario de apertura es desde las 12:00 hasta las 19:00 hasta el 30 de junio; En ese momento empieza la temporada alta, y entonces el horario de apertura se amplía hasta las 20:00

Dependiendo de la forma de comprar las entradas, el precio puede ser muy variable. Por Internet se pueden conseguir entre los 15-20€ para una entrada de adulto, y de entre 12-14€ para los niños y mayores de 65 años.

Por su parte, Agua Mágica abre un poco más pronto, el 27 de mayo y estará abierto hasta el 1 de octubre. El horario de apertura es desde las 11:30 hasta las 20:00 (temporada alta) y de 11:30 – 18:30 (temporada baja). En relación al precio de las entradas para Isla Mágica, el coste general es de 7€.

El Aquópolis de Sevilla nos sorprende con atracciones tan variopintas como la de turbolance (mezcla de atracciones para aquellos que no saben por cuál decidirse), con Rapids (nos lanzaremos a gran velocidad a través de aguas gravas, siendo perfecta para toda la familia) o el Black Hole (una atracción para todos aquellos que no tengan ningún miedo, ya que nos tendremos que meter en un tubo oscuro y no sabremos a dónde vamos a salir).

El cierto es que el precio de las entradas de parques acuáticos en Sevilla está bien amortizado, teniendo en cuenta la larga serie de actividades que podremos llevar a cabo.

Isla Aventura nos propone un paraíso terrenal que no dejará a nadie indiferente, perfecto para cualquier tipo de usuario, para aquellos que quieran alejarse de la rutina diaria y pasárselo en grande. Cuenta con piscina de olas, con toboganes, incluso hasta con una playa de arena auténtica.

Tiene una zona privada con juegos multiaventura y una nueva atracción acuática apta para los más pequeños de la familia.

Y lo mejor de todo es que se pueden celebrar allí diferentes eventos, como puede ser una comunión, cumpleaños, eventos variados, etc.

No somos capaces de decidirnos entre ninguno de los parques acuáticos anteriores… y hemos llegado a la conclusión de que tampoco hace falta. Podemos disfrutar de ambas opciones en días diferentes.

Puedes comprar tus entradas en taquilla.com.