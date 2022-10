Repensar el turismo: Entrevista con el empresario y piloto Rómulo Lander Fonseca

Aprovechando la celebración del Día Mundial del Turismo, nos encontramos reunidos en EE. UU. desde donde ahondamos en el lema de este año para la celebración: “Repensar el Turismo”. Para hablar del tema, nos acompaña el Sr. Rómulo Lander Fonseca, empresario en las industrias del turismo y la aviación privada, y con la señora Lara Torbar Ramírez, administradora de empresas con mucha experiencia en la promoción del turismo sostenible. Ellos nos darán su punto de vista con respecto al estado del negocio del turismo este año y compartirán su visión de lo que está por venir.

Por otro lado, estamos encantados de ser anfitriones en las celebraciones del Día Mundial del Turismo este año para el público Hispano de los Estados Unidos. Trabajamos en colaboración de nuestros aliados y socios, destacando de entre ellos a Eposak y Turismo Maso, con quienes hemos unido fuerzas por un turismo más sostenible, adaptado a las necesidades actuales no solo en los estados de Florida y New York, sino en Venezuela, Panamá y otros países de la región.

Repensar el Turismo, lema del Día Mundial del Turismo en 2022

El lema "Repensar el Turismo" ha sido elegido por la OMT, este lema pretende animar a los gobiernos, las organizaciones turísticas y las empresas, a trabajar juntos para promover el turismo sostenible de maneras nuevas y siguiendo otros diferentes protocolos que han surgido en los últimos 2 años.

Rómulo Lander Fonseca, empresario del turismo, considera este planteamiento como "una oportunidad para que todos los implicados en el sector, tanto públicos como privados, consideren cómo podemos celebrar el Día Mundial del Turismo 2022, pensando en lo que aportamos a nuestras comunidades. En cómo podemos crear un mejor futuro para nuestras comunidades con ayuda del turismo, aprovechando el gran deseo de superar el rezago que nos dejó la pandemia, encarando este nuevo desafío con las estrategias y actitud necesarias para sobrepasarlo".

Hablemos del papel del turismo en América Latina

El turismo es una industria importante en América Latina, y representa un gran porcentaje de la economía en muchos países.

Por ejemplo, en Costa Rica, el turismo representa el 8 % de su PIB. En Panamá, representa el 15 %. En Ecuador, el 12 %. Y si miramos todos los países sudamericanos juntos; Argentina, Bolivia y Paraguay, incluidos, la cifra ronda el 7 %. Las cifras varían según el lugar de la región y el tipo de turismo (de playa o de montaña), pero en general una cosa sigue siendo cierta: el turismo sostenible es una necesidad que puede ser una parte clave de nuestras economías en estos momentos, afirma la promotora de turismo, Lara Torbar Ramírez, quien ha sido una empresaria activa en ese campo.

El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de los países latinoamericanos. Tiene un gran impacto en la economía y la sociedad de la región. La industria del turismo en América Latina tiene un valor aproximado de EE. UU. $233 mil millones y emplea a cerca de 15 millones de personas. El turismo representa el 20 % del PIB en América Latina, más alto que cualquier otro sector económico de la región.

Como afirma Rómulo Lander, el turismo ayuda a reducir la pobreza, ya que proporciona puestos de trabajo para aquellos que no tienen la educación suficiente para poder ganarse la vida. Por ejemplo, la tasa de pobreza de México se redujo del 45 % al 20 %, puesto que su industria turística creció un 13 % el 2021. Según el diario La República de Colombia, los Ingresos del mercado de viajes y turismo en Latinoamérica crecerá 60% en este 2022.

Según Rómulo Lander, tras evaluar detenidamente su negocio, pudo ver que invertir en turismo sostenible no solo era importante, sino necesario

"El turismo sostenible no es una moda o una solución de nicho de mercado. Es el futuro del turismo", afirma Rómulo Lander Fonseca, quien creó su propia compañía aérea en 1999 y desde entonces ha participado en varios proyectos relacionados con el desarrollo del turismo sostenible, como el ecoturismo responsable, los microproyectos para las comunidades locales y más recientemente el agroturismo.

Así mismo, la administradora de empresas y promotora de turismo, Lara Torbar Ramírez, plantea; "hay muchas razones por las que todos deberíamos pensar en invertir en iniciativas de turismo sostenible: porque es bueno para el medioambiente; porque crea puestos de trabajo a la vez que protege nuestros recursos naturales; pero, sobre todo, porque da a personas como nosotros, que tenemos estas oportunidades, la posibilidad de marcar la diferencia en el mundo."

Según la OMT, el turismo sostenible crea puestos de trabajo y protege el medioambiente

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas), el turismo sostenible puede generar puestos de trabajo y proteger el medioambiente al mismo tiempo.

"Es una forma de recuperar algunas zonas que están en riesgo de ser destruidas debido a la deforestación", dijo Rómulo. "Y también se trata de proteger ciertas especies que están en peligro de extinción por culpa de las actividades humanas".

Además, las comunidades se benefician de las oportunidades económicas generadas por el turismo sostenible y reciben apoyo financiero de los gobiernos locales para sus proyectos.

La Pandemia trajo la necesidad de cambiar la manera como veíamos el turismo

"La forma de ver el turismo y la manera de experimentar la naturaleza está cambiando", afirma Rómulo Lander Fonseca, empresario y piloto que se dedica al turismo desde mediados de los años noventa. Dice que la pandemia sacó a la luz muchas ideas, entre ellas cómo proteger nuestra salud mientras estamos en el extranjero, cómo buscar experiencias más exclusivas y únicas, cómo alejarse de las multitudes de turistas y qué tipo de turismo sostenible se puede desarrollar con seguridad.

"El turismo siempre ha consistido en ir a un destino exótico", dice. Pero ahora se trata menos de visitar un lugar durante una o dos semanas y más de experimentar la naturaleza en tu propio patio (literalmente).

Para el Sr. Lander, otro factor de cambio en la industria, es una recesión económica cada vez más presente

La crisis económica nos ha obligado a cambiar nuestro estilo de vida. Ya no compramos tanto, consumimos menos y viajamos con menor frecuencia. La incertidumbre en las economías mundiales también es un factor de cambio en el turismo.

Por ejemplo, muchos australianos se quedan en casa en lugar de viajar al extranjero. La crisis económica mundial también ha afectado al sector del turismo en Asia y Europa.

Muchas personas han perdido su empleo y las familias se ven obligadas a recortar sus gastos. Esto es especialmente cierto en Estados Unidos, donde el desempleo está en su punto más alto. Los precios de los alimentos también han aumentado considerablemente durante este periodo, hasta el punto de que algunas personas ya no pueden permitirse hacer tres comidas al día. Es así como avizoramos grandes cambios en las costumbres de consumo en los viajeros a mediano plazo.

La industria del turismo debe estar preparada para los desafíos futuros, afirma Lara Torbar Ramírez

El sector turístico debe estar preparado para los retos del futuro. Si no lo está, no sobreviviremos como sector. Es más, si no cambiamos y nos adaptamos a estas nuevas circunstancias en las que nos encontramos, no podremos competir con otras industrias que ya han cambiado sus modelos de negocio y se han digitalizado. Tenemos que estar a la altura de los tiempos.

Preguntamos a Lara Torbar Ramírez ¿Cómo cree que esto va a ocurrir?

"Pienso que hay dos cosas que nos ayudarán: en primer lugar, una mayor inversión en infraestructuras; en segundo lugar, un aumento de la innovación tecnológica y la modernización (como en todas las industrias). Esto nos permitirá mejorar nuestra oferta de servicios y hacerla más atractiva para que la gente quiera volver a venir o visitarnos por primera vez. Además, la manera de pensar de las personas está cambiando, ya que todos somos cada día más consciente del impacto de nuestras acciones sobre el planeta y eso hace que todas las industrias se adapten a esa realidad."

En resumen, está claro que la industria del turismo se enfrenta a nuevos retos. Aunque todavía queda mucho por hacer, podemos aprender de los que ya han iniciado este camino y están replanteándose la forma de enfocar el turismo. Esto nos permitirá posicionarnos para el éxito en el futuro, creando soluciones que beneficien tanto a las empresas como a las personas.

Opinamos que este es el momento adecuado para comenzar estos cambios. La industria de viajes debe estar preparada para los desafíos del mañana que requieren colaboraciones y un sentido de interconexión entre los diferentes actores de la industria.