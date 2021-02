¿Qué ver en Alicante durante tus vacaciones?

España es un referente turístico en todo el mundo, ofreciendo un clima, una cultura y una gastronomía únicas, así como una gran variedad de contrastes para elegir en función del tipo de vacaciones que tengas pensada. Y entre los múltiples destinos que hay para elegir, sin duda Alicante es una de las ciudades más turísticas de España, a donde cada año llegan miles de personas procedentes de todas las partes del mundo.

Conocida como “la millor terreta del món”, Alicante es una ciudad que reúne todo lo que se le puede pedir a un destino de vacaciones: un clima espectacular durante todo el año, una gran oferta de playas y calas en pleno Mediterráneo, una deliciosa gastronomía, un sinfín de pueblos para visitar, una gran historia detrás…

Por esta razón, si todavía no has tenido la oportunidad de visitarla, este post te va a gustar, ya que te vamos a mostrar qué ver en Alicante sí o sí durante tus vacaciones, para que puedas disfrutar al máximo de esta ciudad a orillas del Mediterráneo y no te pierdas nada.

Cosas que no te puedes perder si viajas a Alicante

El puerto de Alicante

Comenzamos con el puerto de Alicante, que probablemente sea uno de los lugares más turísticos y emblemáticos de la ciudad. Un puerto que se encuentra en pleno centro de la ciudad, que fue reformado hace no demasiados años, y donde podrás contemplar barcos y yates sencillamente espectaculares.

Además, el puerto de Alicante es uno de los lugares con mayor ocio de la ciudad, ya que está repleto de restaurantes, bares, discotecas, tiendas…

Asimismo, en el mismo puerto se encuentra el Casino de Alicante, y en la parte final el centro comercial Panoramis, donde dispones de cines, restaurantes e incluso gimnasio, desde donde podrás disfrutar de probablemente las mejores vistas de toda la ciudad.

La explanada

Justo al lado del puerto se encuentra el paseo de La Explanada de España, que sin duda, junto al Castillo de Santa Bárbara, es el lugar más icónico y representativo de la ciudad.

No puedes ir a Alicante y no dar un paseo por la Explanada. Un paseo muy característico que se encuentra en paralelo al puerto, que está repleto de palmeras, y que está formado por más de 6 millones de pequeños ladrillos de color blanco, azul y rojo que simulan las olas del mar.

El Castillo de Santa Bárbara

Como acabamos de comentar, otro de los lugares más representativos e imperdibles de Alicante es el Castillo de Santa Bárbara, comúnmente conocido por los alicantinos como “el castillo del moro”, debido a que desde lejos aparece el rostro de uno de los árabes que conquistaron la ciudad en el siglo IX.

Situado en lo alto del monte Benacantil, desde el Castillo de Santa Bárbara podrás contemplar las mejores vistas de la ciudad, ya que desde allí se ve hasta el último rincón de Alicante.

La playa del Postiguet

Obviamente, tampoco puedes ir a Alicante y no bañarte en la playa del Postiguet, que es la principal playa de la ciudad, que se encuentra en pleno centro, a las faldas del Castillo de Santa Bárbara, y a apenas 500 metros del puerto deportivo y de la Explanada. Como ves, todo está muy cerca, por lo que podrás verlo todo en el mismo día.

Aunque no es la mejor playa de la ciudad, sí que es la más representativa, ya que es una de las primeras imágenes que te encuentras al llegar a la ciudad.

El barrio de Santa Cruz

Debajo del Castillo de Santa Bárbara está el Barrio de Santa Cruz, que probablemente sea el barrio más emblemático y con más historia de toda la ciudad.

Situado en el casco antiguo de la ciudad, se trata de un barrio de calles estrechas con casas bajas de color blanco, llenas de flores en los balcones que aportan color y crean una estampa única. Si puedes, trata de visitarlo durante la Semana Santa, que es cuando el barrio se viste de “gala”.

La Isla de Tabarca

Y por supuesto, tampoco puedes dejar de visitar, especialmente si vas en verano, la Isla de Tabarca.

Se trata de una pequeña isla situada en medio del mar, de menos de 0,3 kilómetros cuadrados de extensión, que destaca por ser la única isla habitada de toda la Comunidad Valenciana. En nuestra opinión, ir a la isla de Tabarca es la mejor excursión que puedes hacer si vas de vacaciones a Alicante. 100% recomendable.