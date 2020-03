Viaja por Sudamérica con Plus Ultra

¿Quieres viajar a Sudamérica pero no sabes con qué compañía aérea hacerlo? Plus Ultra es una aerolínea muy popular a nivel internacional por sus vuelos baratos a Sudamérica. Destacan los vuelos transatlánticos desde Madrid a diferentes ciudades de América del Sur como Caracas, Lima, Guayaquil, Quito, Cali y Cartagena de Indias. Por ello es una de las líneas aéreas favoritas de miles de españoles y europeos que quieren visitar Latinoamérica a precios asequibles.

El término Plus Ultra fue utilizado por Carlos I de España y V de Alemania para desafiar a comerciantes y marineros a que traspasaran la frontera marcada en las costas de la península Ibérica, ya que aseguraban que no había tierra más allá, cuando realmente sí, solo hacía falta atreverse. Por ello, tras intentarlo, se pudo descubrir América en 1492. El lema Plus Ultra impulsaba, por tanto, la búsqueda de nuevas oportunidades y horizontes al otro lado del Atlántico.

La compañía presenta un programa de fidelización para sus viajeros frecuentes denominado Premier Plus. Con esta opción puedes ahorrar bastante dinero si viajas regularmente con dicha aerolínea. Dependiendo de los recorridos que hagas con ellos, se te otorgará un nivel: Oro, Platino o Black. Cada uno de ellos cuenta con una serie de ventajas y promociones especiales.

Como todas las compañías aéreas, permite un peso máximo de equipaje, aunque se puede sobrepasar el peso establecido pagando una tarifa especial. Esta opción apenas se usa ya que la aerolínea permite viajar con hasta tres maletas de 23kg en Económica y cuatro maletas de 23kg en Ejecutiva. No vueles con menos ¡vuela con más!

La compañía aérea posee unos valores y unos principios sólidos ofreciendo unos servicios únicos y de calidad, brindando un trato excelente. Por ello, aunque la aerolínea ofrece vuelos baratos a Sudamérica, no prescinde de la calidad de sus servicios. Su misión es conseguir que volar se convierta en un placer.

De esta forma la aerolínea ha conseguido una fidelización con sus pasajeros habituales, creando un vínculo de cercanía, atención y comodidad. Adaptarse a las necesidades de los viajeros es uno de sus valores principales, suponiendo un reto importante. Buscan la perfección en los detalles más insignificantes pero que los clientes siempre agradecen.

En Plus Ultra, están en continua formación, recibiendo todo tipo de referencias y valoraciones siempre para mejorar y avanzar en el sector. Muchos de sus pasajeros los clasifican como un equipo cálido y personalizado, además de responsable y acogedor. El objetivo de la compañía es trabajar en conjunto para crear una atmósfera de trabajo cercana, así como impulsar mejores prácticas laborales.

Sus productos vanguardistas en la industria aeronáutica y sus nuevas soluciones permiten diferenciarlos de otras compañías competentes, llegando a anticiparse a cualquier factor del mercado.

Esta serie de ventajas, además de su destacable servicio de vuelos baratos a Sudamérica, hace que Plus Ultra se sitúe entre las compañías líderes en el sector.

De igual forma no nos podemos olvidar de la puntualidad. Plus Ultra vela por cumplir con sus funciones correctamente permitiendo que sus operaciones se realicen en hora evitando cualquier tipo de retraso o contratiempo de salida o de llegada.

Además, si te preocupa el medioambiente, Plus Ultra cuenta con un plan de acciones corporativas que fomentan el cuidado y la preservación de nuestro planeta. Todo ello es posible gracias a los Acuerdos ambientales de Salud y las normativas vigentes.

Plus Ultra es reconocida internacionalmente por sus vuelos baratos a Sudamérica, además de por su transparencia, eficiencia, compromiso con los pasajeros, proveedores y trabajadores. Todo ello hace posible que consigan resultados satisfactorios tanto para su equipo de trabajo como para los turistas. Su responsabilidad medioambiental, social y personal los diferencian del resto. Viaja seguro y a precios muy económicos con la mejor compañía aérea. Descubre ya Cali, Cartagena de Indias, Lima o Guayaquil. ¡’Cruza el charco’ a precios muy económicos!