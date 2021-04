Por qué viajar al extranjero con un seguro internacional de viaje

Al viajar estamos expuestos a multitud de imprevistos que nos pueden complicar las vacaciones, por eso contar con un seguro internacional de viaje que nos eche una mano es siempre una gran ayuda.

La gran pregunta es: ¿cuál es el que más me conviene? La cantidad de compañías que ofrecen a día de hoy este tipo de productos puede hacernos dudar sobre cuál debemos escoger para nuestro viaje. Además, cada aseguradora suele tiene diversas modalidades en función de la manera de viajar o las actividades que realizarás en el destino. Por eso, para escoger el seguro de viaje perfecto para ti deberás pensar primero cómo será tu viaje. Para ayudarte a decidir, vamos a echar un vistazo a los puntos más destacados e importantes a la hora de seleccionar el tuyo.

Límite de gastos médicos en tu seguro de viaje

Lo primero que has de tener en cuenta es que, una vez fuera de Europa, no estamos cubiertos por nuestra guardiana, la Seguridad Social. En consecuencia, si no cuentas con un seguro internacional de viaje que cubra los gastos médicos, estarás desamparado si, por ejemplo, te lastimas un tobillo haciendo una excursión, tienes un accidente en un medio de transporte público o te da una reacción alérgica a la picadura de un insecto. Si cualquiera de estos percances te ocurre en un país extranjero, deberás afrontar los costes de la asistencia sanitaria que requieras. Esto puede convertirse en un importante pellizco en tu presupuesto y trastocarte completamente los planes, ya que en determinados países como Japón, Estados Unidos o Canadá un simple día de hospitalización te costará algunos miles de euros.

El vídeo del día Delegada del Gobierno en Madrid garantiza la seguridad durante el 4M

Por todo lo anterior, te recomendamos que te hagas con un seguro internacional de viaje que cubra de manera holgada tus gastos médicos. Contratarlo supondrá una mínima parte del presupuesto de tu viaje y, en contraprestación, puede ahorrarte un gran disgusto y unas cuantas decenas de miles de euros.

Seguro de viaje con coberturas anticovid

Aparte de cubrir tus gastos médicos, es importante que tus seguros de viaje tengan coberturas específicas contra el Covid-19. Cada compañía integra sus propias garantías en este sentido, pero será interesante que puedas cancelar el viaje en caso de contraer la enfermedad. Actualmente todos estamos expuestos al virus, es un riesgo considerable que puede poner en jaque el viaje. Así, la garantía de cancelación te permitirá recuperar el dinero invertido si te contagias antes de comenzar tu viaje.

Otra de las coberturas más valoradas en relación con el virus es que la compañía te garantice una asistencia médica de calidad en caso de que contraigas la enfermedad una vez te encuentres en el destino.

El seguro internacional de viaje Imaway ofrece estas garantías y otras más como la posibilidad de cancelación por el fallecimiento de un familiar debido a la enfermedad.

Cobertura de equipajes

A todos nos asusta la perspectiva de llegar a la zona de recogida de equipajes y que salgan todas las maletas menos la nuestra. No suele pasar, pero… ¡alguna vez ocurre! Vas observando cómo pasa ante tus ojos bulto tras bulto, hasta que descubres con resignación que la tuya no va a salir. En estos casos, el seguro de viaje es tu aliado: si tu equipaje se pierde, te lo roban o sufre algún desperfecto, la compañía aseguradora te ofrecerá una compensación monetaria para que puedas reponer lo que has extraviado.

Además, imagina que dentro del equipaje perdido iba tu documentación, ¿qué haces ahora? Una vez más, recurrir al seguro. Compañías como Imaway te compensan en los gastos de gestión por la pérdida de documentos de viaje, así como por la pérdida o robo del pasaporte.

Demora y pérdida de servicios

En lugares que no conocemos es fácil despistarse con los trayectos o el tiempo que necesitas para desplazarte de un lugar a otro. También puede pasarte que un medio de transporte se retrase y te impida llegar a tiempo al siguiente. En estos casos, el seguro internacional de viaje te compensará por los gastos generados, además de ofrecerte un método de transporte alternativo.

Ahora ya tienes unas pinceladas que te ayudarán a escoger el mejor seguro internacional de viaje para ti. Entra en la página web de Imaway y calcula el precio de tu seguro, elige la modalidad que mejor se adapta a tu manera de viajar y emprende tu trayecto con la total seguridad de que estás en buenas manos.