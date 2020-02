Viajar en Semana Santa: Propuestas de viaje alternativas

Viajar consiste en ser espectador de un mundo distinto. Penetrar en una atmósfera única des del respeto y la conciencia. La agencia de viajes Tarannà, que apuesta por viajes con sentido, cuenta con unas interesantes propuestas de viaje para la Semana Santa de 2020. Una forma de acceder a la cultura africana de Gambia y Senegal desde la sostenibilidad y el compromiso.

Respirando nuevos aires: El poder del viaje

Viajar es para el espíritu la oxigenación de lo vivido. Una respiración latente que se despierta cuando el cuerpo y la mente se sitúan en un lugar distinto al de origen. El génesis de una experiencia que dará al cajón existencial de los recuerdos un doble fondo. La hondura íntima donde se acomodan la pasión de ser y el conocimiento humano de la hermosura y la diversidad. Desguazando el hierro forjado que oprime el corazón en la región de la habitud para dejar entrar en él la luz de lo distinto.

Siempre es momento de viajar, es un hecho. Y si el tiempo concreto no lo permite, siempre es bueno planificar un buen viaje que cumpla con todas y cada una de las expectativas generadas. Muchas personas escogen unas fechas exactas para poder viajar en días festivos o vacaciones. Y la Semana Santa de este 2020 no tiene excusa alguna si el viaje se planifica desde ya. Porque aprovechar cada momento, por breve que sea, invirtiéndolo en conocer mundo, no debe acarrear preocupación alguna.

Y a fin de contemplar opciones y prevenir contratiempos, contando con viajes de distinta tipología y adaptados a toda clase de visitante, Taranna.com se convierte en la agencia ideal. Cuyas propuestas de viaje para la venidera Semana Santa, como a Cuba, las Azores o Japón tienen de calidad en completitud lo mismo que en precio. Ofreciendo viajes alternativos y sostenibles que harán de la experiencia un aporte vital inolvidable e inmejorable. Todo bajo la premisa de viajar con sentido.

Agencia Tarannà: Viajes alternativos

Demasiado a menudo, algunos viajes planificados no consiguen sobrepasar o cumplir las expectativas que a raíz de ellos se han considerado. El disfrute puede verse desafortunadamente truncado a costa de no haber sopesado correctamente las propuestas de viaje repensadas. Y una actividad tan bonita y plena como viajar se transforma en un mal trago o una pérdida de tiempo que poco tiene que ver con el deleite que se esperaba.

La agencia de viajes Tarannà, en base a ello, propone un amplio repertorio de tipos de viaje para saciar cualquier duda y cincelar el turismo de la forma apropiada. Desde viajes en grupos a partir de 2 personas y a medida o en familia, hasta viajes de singles o de autor. Contando incluso con viajes veganos a Rumanía o un viaje a Senegal y Gambia. Cimentando un turismo sostenible y responsable enfatizando una actitud de respeto hacia el lugar de destino y su población y cultura.

Viajar abre puertas a nuevos mundos, portales de acceso a escenografías de sueño y emociones y personas distintas. Por ello, la razón del viaje es también el sentido que se dedica a él. No basta con viajar tan sólo apareciendo de la nada en un lugar y un determinado momento. Concebir el punto exacto y la mentalidad precisa otorga al viaje esos tintes de belleza y profundidad que sólo el alma de las cosas conjura. Como la vertebración de la vivencia y la humanidad que invoca la tierra africana.

África desnuda: Viaje a Senegal y Gambia

África es un continente cuya riqueza cultural y de recursos, unida a su telúrico misticismo, hacen germinar el sentido de la vida y la comprensión de sus efluvios sensitivos. Tarannà propone un viaje a Senegal y Gambia cuyo eje vertebrador lo forma el contacto con la gente local y el intercambio cultural, bajo guía en habla castellana y a través de las tradiciones de estos países del oeste africano. Un viaje al exotismo de la tierra de los baobabs, árbol que incluso configuró la flora planetaria de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry.

Este viaje de 9 días incluye una visita a la región de Casamance, un paraíso de ríos y manglares, bosques de baobabs y hogar del pueblo de los Diola. Pasando por la frondosidad de los bosques del Boulouf, las islas de Nioumoune y Karabane, la asistencia a un concierto de Ekonting, guitarra tradicional de los Diola y mucho más. Todo comiendo productos locales y practicando el ecoturismo en hospedajes sostenibles acorde a la política de sostenibilidad y responsabilidad de Tarannà.

Una buena propuesta para completar la experiencia del mágico paisaje africano con comidas tradicionales junto a familias lugareñas. Tomando té al estilo senegalés contactando con la cultural local y el ritual de compartición vivencial en comunidad de Attaya. Aprendiendo, además, del proyecto de ecoturismo en Nioumoune para cuidar el entorno y minimizar los impactos negativos mediante energía renovable y la implicación de la gente local en ello. Porque viajar nunca debe comprometer la salud del planeta.

Viajar de forma sostenible

Los alojamientos previstos de la agencia Tarannà persiguen en todo momento la armonía de la sostenibilidad. La iniciativa privada en Senegal ha permitido crear hoteles y hospedajes que dan trabajo a gente de poblaciones cercanas, empleando además productos de proximidad. Durante el recorrido, todos los hoteles, albergues y ecocampamentos cuentan con un sistema sostenible acreditado, validando y exponiendo sus tareas y funcionamiento.

Además, la oficina receptiva en destino de Tarannà firma su compromiso de valores y ética como empresa, con respeto absoluto a trabajadores, cultura local y ecologismo. De la mano de Aethnic, una entidad para la sensibilización, el reporte de incidencia y diseño de viajes sostenibles, que contribuye a la máxima sostenibilidad en la actividad turística. Aportando también una guía sobre cómo ser un viajero o viajera responsable en todo momento.

Nada mejor que caminar el suelo africano con la total certeza de integrarse en su comunidad y participar de sus tradiciones. Vivir la cultura, sentir su roce más adentro de lo que la carne permite. Bañar la sangre en el oro de la diversidad étnica y hacer del respeto ruta de la nueva cartografía. O en otras palabras, saboreando el mundo y lo que contiene, viajar con sentido.