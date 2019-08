Vive la magia en cada calle de León

“Hemos realizado un auténtico trabajo de campo, para traer desde los lugares más lejanos, y no tan lejanos, a los mejores magos del mundo. Serán ellos los encargados de convertir a León en la cuna de la magia. En plena calle leonesa se desarrollará uno de los ocho bloques temáticos del XVI Festival Internacional León Vive la Magia -del 25 al 31 de diciembre-. ‘Magia en la calle’ recoge un conjunto de espectáculos protagonizados por diferentes artistas que sumergirán a locales y visitantes en fantasía, sorpresa y emoción.

Después de recorrer miles de kilómetros y consultar muchos oráculos hasta averiguar quiénes son los magos más sorprendentes, el XVI Festival Internacional León Vive la Magia llega, del 25 al 31 de diciembre, para conquistar León ocupando espacios escénicos que no solo permitirán al intrépido viajero disfrutar de una Navidad mágica, también le darán la opción de conocer una ciudad histórica convirtiéndose, no solo en un evento ciudad y familiar, también en uno cultural, turístico y gastronómico.

Magia en la calle

El Festival Internacional Vive la Magia de León convierte la ciudad y provincia en un desfile de sorpresas. Uno de los bloques de programación ‘Magia en la calle’, lleva la ilusión a los rincones más emblemáticos de León donde se desarrollará este tipo de magia de acción, la más directa que seduce al espectador para sorprenderle en cualquier lugar y cuando menos se lo espera. Propuestas que dinamizan el entorno urbano y convierten las calles en centros de expresión artística. Una genuina intervención urbana que lleva la magia a las calles y plazas más emblemáticas de la ciudad.

“Quien tiene magia, no necesita trucos”, y es que la habilidad de seducir al público in situ, no es tarea fácil. Hacen falta ingredientes de sabiduría con toques de encanto para llegar al corazón de los leoneses y turistas que visitarán León esta Navidad, convirtiendo sus vacaciones en un recuerdo inolvidable y lleno de fantasía.

Sobre León Vive la Magia

El Festival Internacional Vive la Magia de León convierte la ciudad y provincia en un desfile de sorpresas que se estructuran en ocho bloques de programación. Gala Internacional de Magia, Gala Unipersonal, La ruta de la magia, Magia en la calle, Magia Social, Espacios con magia, León provincia mágica, Escuela de magos y Castilla y León Vive la Magia -extensiones del Festival-.

Con más de 500 espectáculos y 95.000 espectadores se convierte en el Festival de Magia más grande de Europa. Shows únicos a nivel mundial llevados a cabo por casi un centenar de artistas convertirán esta semana navideña en una cita que hace gala de una cultura sin fronteras.

Al frente de la dirección artística del Festival Internacional Vive la Magia se encuentran: Juan Mayoral, uno de los grandes ilusionistas del mundo en cuanto al desarrollo de espectáculos mágicos e interpretación de los mismos y también uno de los inventores de juegos mágicos más destacados a nivel mundial. Junto a él, Huang Zheng, una de las pocas magas que giran mostrando su arte por los escenarios de todo el mundo.