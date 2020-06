2.000 trabajadores de Ferrovial se manifestarán por toda España para recuperar sus puestos en el AVE

Los casi 2.000 trabajadores de Ferrovial afectados se manifestarán el próximo viernes 19 de junio en diferentes puntos de la geografía española (Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla…) en protesta por un ERTE que comenzó en marzo y en principio acabará el 31 de enero. Los manifestantes exigen que les dejen volver a sus puestos de trabajo en el AVE lo antes posible.

Los tripulantes de Ferrovial aseguran que son conscientes de que los pasajeros están formulando quejas en redes sociales sobre la falta de personal en lo trenes, ya sea en larga o media distancia. Además, recalcan la importancia que tienen en la seguridad y el acompañamiento a los pasajeros durante los trayectos. Ahora mismo, solo cuentan con una persona de tripulación por cada tren y afirman que es totalmente imposible que se haga cargo de todo. “Llevo 22 años trabajando en tripulación y nuestro trabajo es fundamental, ya son muchos meses sin saber nada, queremos volver a trabajar”, asegura una jefa de tripulación de AVE.

Los sindicatos informan de que, según el contrato, en la situación actual solo podrían trabajar 40 tripulantes aproximadamente en toda España. Sin embargo, son casi 1.300 tripulantes y 700 trabajadores en funciones de logística y oficinas los que se quedarían en una situación de incertidumbre. “Los trenes están funcionando al 100% y la venta de billetes desde hace una semana no tiene restricciones, no entendemos porque no podemos trabajar…”, afirma la jefa de tripulación.

Debido a esta situación, todos los sindicatos con representación en la empresa (salvo UGT) han organizado varias movilizaciones por toda España para el 19 de junio y los días 23 y 30 de junio exclusivamente en Madrid. Los sindicatos informan de que la manifestación oficial será el día 30 en la Avenida Ciudad de Barcelona, Madrid, a las 11h, en la que el lema principal será ‘¡queremos volver!’.

Por su parte, Renfe informa de que no se prestan servicios de restauración por motivos de seguridad y porque ha descendido drásticamente la venta de billetes de tren desde el 14 de marzo, concretamente un 98%.

Acuerdo de Renfe con Ferrovial

Fuentes de Renfe aseguran a Confidencial Digital que en diciembre de 2019 se produjo una prórroga de todos los servicios a bordo en toda España. La empresa Ferrovial se acabó llevando la licitación por 465 millones de las prestaciones de los trenes. Sin embargo, al llegar la crisis del coronavirus se quiso prescindir del personal de tripulación. No obstante, Ferrovial y Renfe llegaron a un acuerdo para no despedir a las casi 2.000 personas afectadas, pero las incluyeron en un ERTE en el mes de marzo que en principio se ha acordado que terminará el 31 de enero de 2021, fecha en la que finaliza la prórroga del contrato entre Ferrovial y Renfe.