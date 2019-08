250 toneladas de comida salvadas en menos de un año por la aplicación contra el desperdicio de alimentos

To Good To Go es una aplicación móvil que lucha contra el desperdicio de alimentos. Permite a distintos restaurantes, supermercados, panaderías, cafeterías y fruterías vender el excedente de comida cada día a los usuarios registrados en la aplicación.

En España, 1.500 establecimientos se han sumado a este proyecto. De esos locales, 700 están en Madrid y Barcelona. Actualmente esta iniciativa está presente en más de 14 ciudades españoles tales como Valencia, Oviedo, Gijón, Salamanca y Murcia.

Según datos aportados por To Good To Go a Confidencial Digital, en España, en menos de un año, se han conseguido salvar 250 toneladas de comida.

“Es decir, hemos conseguido evitar emitir más de 620.000 kilos de CO2 a la atmósfera”, señala a ECD Jonathan Zarzalejo, Responsable de Marketing de Too Good To Go España. Explica que por cada pack de comida adquirido por el usuario, se salvan 2,5 kg de dióxido de carbono.

En menos de 11 meses de vida en España, más de 450.000 personas han descargado la aplicación en su dispositivo móvil.

“Cada día vemos un incremento del uso de la app. Cada mes se salva más comida respecto al anterior, incluyendo estos meses de verano que tradicionalmente no son buenas fechas para otros negocios. Pero nosotros apenas lo hemos notado”, asegura Zarzalejo.

Según datos publicados por TGTG, se han salvado en total 18.615.216 packs de comida en todo el mundo. Lo que supone que no se han emitido 47.254 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Las fruterías y panaderías arrasan

Los usuarios de la aplicación o “waste warriors” muestran mucho interés por comprar productos en supermercados, establecimientos ecológicos, tiendas y restaurantes vegetarianos. Pero son las fruterías y panaderías las que “arrasan cada día”, sostiene el responsable de marketing de TGTG.

Asegura que también tienen mucha demanda los supermercados como Masymas de Asturias, el Carrefour o cadenas de sushi.

“Pero, por suerte, ocurre lo mismo con pequeños comercios, al final no se trata tanto de una marca, si no de la calidad del producto que están ofreciendo”, precisa Jonathan Zarzalejo.

Paquetes de comida desde 2,99 euros

Desde Too Good To Go comunican a Confidencial Digital que en invierno se consume más el dulce y en verano el salado. Sin embargo, han identificado que un alto porcentaje de sus usuarios no solo compran un único pack en un establecimiento sino que adquieren productos salados y “cierran el menú salvando un buen dulce o fruta para el postre”.

El pack más barato de comida está en torno a los 2,99 euros y el más caro sobre los 7,99. TGTG asegura a ECD que aproximadamente los paquetes de comida tienen un valor original de unos diez y doce euros y se venden en la aplicación en torno a los 3,99 euros.

“Nuestro usuario está salvando esa comida a un tercio de su valor original. Lo que permite al establecimiento no tirar comida y por ende, no tirar el dinero a la basura, así recupera sus costes de producción y atrae a nuevos clientes a su local”, expone el responsable de marketing de Too Good To Go.

El perfil de usuario de esta aplicación cuyo objetivo es luchar contra el desperdicio de alimentos responde a una persona entre 20 y 45 años “concienciada que toma medidas de forma directa o quiere aportar para salvar el medio ambiente”, aseguran desde TGTG.

Cómo funciona la aplicación

El funcionamiento de la aplicación Too Good To Go es simple: las empresas ponen a la venta los productos que no hayan vendido a lo largo del día en el portal web y el usuario, si está interesado, los adquiere a través de la aplicación y acude al establecimiento a recogerlo en un horario determinado.

El contenido de esos “packs” es sorpresa, ya que ni si quiera el dueño sabe con antelación qué productos van a sobrar.

Si el internauta permite que la aplicación utilice los servicios de geolocalización, TGTG le mostrará una lista con las tiendas cerca del lugar en el que se encuentre. De todas formas, en la app hay un mapa en el que se puede ver todos los establecimientos que hay en la ciudad.