3.300 españoles acuden a la justicia alemana para denunciar a Volkswagen por el ‘Dieselgate’

Según ha podido saber Confidencial Digital, la Asociación de Afectados por Volkswagen, que representa a más 3.000 españoles afectados, va a acudir a los juzgados alemanes el 30 de septiembre por el caso 'Dieselgate'. Se unen así a una plataforma que cuenta con más de 450.000 personas a nivel mundial.

La Audiencia Nacional ya trasladó el caso de 'los motores trucados' a la justicia germana en 2018. “No hay voluntad de instruir la causa en España. En cuatro años no se ha tomado declaración a nadie de Volkswagen. No hay predisposición para investigar y no podemos estar aquí parados esperando”, critica Ignacio Mora, de Zaforteza Romero Rey Abogados.

El traslado a Alemania

En cambio, la Unión de Consumidores de Cataluña prefiere esperar a la resolución del recurso presentado en la Audiencia Nacional antes de iniciar cualquier acto en Alemania. “Nuestra meta es finalizar el procedimiento aquí en España, con sentencia firme. Ir a Alemania es un gasto para el consumidor”, afirma Xavier Torrent.

Ignacio Mora asegura que en España “llevar este caso es más sencillo, pero vista la situación no podemos quedarnos aquí”. Por eso, la Asociación de Afectados por Volkswagen va a mantener la doble vía.

Frente a los “obstáculos” en España, en los juzgados alemanes ya se están dando pasos a favor de los afectados. La Audiencia Territorial de Coblenza ha condenado a Volkswagen a pagar 26.000 euros de indemnización al comprador de un modelo Sharan. Esta sentencia es la primera que responsabiliza directamente a la empresa automovilística.

El objetivo es conseguir “sentencias firmes que busquen la devolución del importe total del coche y un plus de compensación como por ejemplo, la publicidad engañosa o esas ofertas que no se han cumplido”, asegura Torrent.

Unirse a la demanda colectiva

Todos los afectados por el caso ‘Dieselgate’ pueden incluirse en el procedimiento penal inscribiéndose en la demanda colectiva de Afectados Volkswagen Abogados antes del 30 de junio.

“Esperamos más incorporaciones en los próximos días porque hay gente llamando sin parar y porque los españoles lo dejamos todo para el último momento”, señala Alberto Rey, vicepresidente de la agrupación.