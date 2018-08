Acuerdo para que la subgobernadora del Banco de España comparezca en el Congreso por el Popular

La comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera en España y el programa de asistencia a la banca tiene prácticamente decidido solicitar la comparecencia de la nueva subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, cuando se reanuden las sesiones a la vuelta del verano.

La presidenta de la comisión, la diputada canaria Ana Oramas, anunció que los trabajos se prorrogaban hasta este otoño y tiene delimitados, asimismo, la lista de comparecientes que desfilarán en los próximos meses. Hay unanimidad en que una de las citadas sea la subgobernadora del Banco de España.

Hasta ahora, han comparecido el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos; el ex presidente de Caixa Cataluña y ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra; el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el ex ministro de Economía Pedro Solbes, o el ex ministro de Economía y ex presidente de Bankia Rodrigo Rato.

Junto a ellos, y también por la unanimidad de todos los grupos, han sido citados el entonces gobernador del Banco de España, Luis María Linde; el ex presidente del Banco Popular Ángel Ron, el ex presidente de la Caja Castilla-La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó; la ex ministra de Economía y Hacienda Elena Salgado; el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y los ex presidentes de Bancaja, José Luis Olivas, y del Popular, Emilio Saracho.

En total, se han acordado 69 comparecencias en la comisión parlamentaria sobre la crisis financiera. Una de las más relevantes fue la de Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), y del Mecanismo Único de Resolución, ambos englobados en el BCE.

Consenso para que Margarita Delgado comparezca

La quiebra del Banco Popular se ha incorporado a la investigación porque se considera que es parte de la misma crisis inmobiliaria que tumbó a la mayoría de las antiguas cajas de ahorros.

Por ello, las fuentes de los distintos grupos presentes en la comisión parlamentaria, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, explican que existe consenso para que la nueva subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, comparezca en el Congreso para explicar su visión sobre “el proceso de liquidación del Popular y las graves acusaciones que ha recibido de los inspectores por su labor en Liberbank”.

Críticas por su papel en la crisis del Popular

La controversia llega por el pasado de Delgado en el propio Banco de España, que ha protagonizado una de las mayores crisis bancarias de Europa. Estuvo cerca de algunos de sus peores capítulos.

En 2011, con la crisis de las cajas y el Banco de Valencia en alarmante camino hacia la quiebra, la nueva subgobernadora fue promocionada al cargo de coordinadora ejecutiva del departamento de Inspección III, que se encargaba de las entidades medianas y pequeñas, por debajo del director del departamento, del director adjunto y del director general de Supervisión. Ahí estuvo hasta 2013.

Entre sus responsabilidades estaba el control del jefe de inspección del Popular. En mayo de 2012, cayó Bankia y llegaron los test de estrés de Oliver Wman. El Popular suspendió y evidenció sus problemas de solvencia: necesitaba 3.223 millones en capital. El Popular dijo que solucionaría este problema (que atribuyó a un exceso de celo de Oliver Wyman), con una ampliación de capital de 2.500 millones, que se demostró insuficiente por la alta morosidad inmobiliaria.

No obstante, el Banco de España le dejó seguir sin propiciar cambios en la gestión y sin obligarle a recibir ayudas públicas, algo que el propio ex gobernador, Luis Linde, ha criticando en la propia Comisión en el Congreso.

Acusaciones de los inspectores en Liberbank

En 2013, Delgado fue ascendida a directora de Inspección I del Banco de España, departamento que se encargaba de antiguas cajas de ahorros. También en el Congreso, y con la obligación de no mentir, José Antonio Delgado Manzanares, secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España, acusó a Delgado de apartarle de la inspección en abril de 2013, cuando se ocupaba de Liberbank.

Afirmó que Delgado le dijo: “Técnicamente, eres el top one del departamento pero no tienes cintura, no tienes flexibilidad, mandas correos electrónicos que si trascendieran podrías poner en peligro… un riesgo reputacional tremendo”, relató ante la misma comisión parlamentaria.