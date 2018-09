El administrador concursal certifica que los San Martín estafaron a Paloma Segrelles, un Domecq y una Borbón

La estafa de Antonio Mas Samora, conocido por los Mossos como el ‘Madoff catalán’, ya está siendo investigada por la Audiencia Nacional. El juzgado central de instrucción número 6 ha asumido el procedimiento, después de que el número 31 de Barcelona se inhibiera a su favor.

Poco antes de que el caso pasara a la AN, el despacho Insesa emitió el informe de la actividad concursal de Caná Cuatro, empresa que constituyó la rama madrileña de la estafa de Mas Samora llevando a cerca de 370 personas (muchas de ellas, muy conocidas en la capital) a invertir en espacios publicitarios que nunca fueron vendidos a ninguna empresa, tal y como contó Confidencial Digital.

La estafa consistía en devolver el dinero al primer inversor con la cantidad aportada por el último, construyendo una pirámide que finalmente se hundió. Tanto Mas Samora como Caná Cuatro prometían altas rentabilidades a sus clientes. En ocasiones alcanzaban el 10% del dinero inicial.

El informe

ECD ha tenido acceso a dicho informe, en el que el administrador concursal, tras seis meses de estudio, recoge en 276 páginas la situación de Caná Cuatro, cuyo presidente es Julio San Martín, hermano del presidente y de tres consejeros de Construcciones San Martín. Caná Cuatro se dedicaba a las inversiones en el sector publicitario y entró en concurso de acreedores el pasado 22 de noviembre.

El informe consta de varias partes, siguiendo la ley concursal: el análisis de los socios y administradores, el estado de la contabilidad y del inventario y la memoria de las actuaciones de la administración concursal, además de la lista de acreedores y una valoración de la situación patrimonial de la empresa.

Cómo operaban

Al describir las causas de insolvencia de Caná Cuatro, el administrador indica que en agosto de 2015, la empresa firmó un contrato con Publiolimpia, compañía de Mas Samora, por el que se comprometía a captar inversores que financiaran la compra de espacios publicitarios. Por su parte, Publiolimpia se comprometía a buscar dichos espacios y a anunciantes.

Las operaciones de compra y gestión de los espacios publicitarios fueron presuntamente ficticias, según el informe, ya que Publiolimpia presentaba facturas falsas de, por ejemplo, Telecinco, que habría vendido spots televisivos, y Coca-Cola, que los habría adquirido para anunciarse.

Por su parte, Caná Cuatro firmaba contratos con los inversores “sin establecer derechos, ni obligaciones, ni responsabilidades con cargo a esta sociedad, lo que convierte en irrelevante su intervención, de cara a los acreedores, en los Contratos de Cuentas en Participación”, reza textualmente el informe.

“La verdadera naturaleza jurídica de los contratos”

Según los datos analizados, el informe afirma pese a la estafa cometida por Mas Sammora a través de Publiolimpia, los San Martín, a través de Caná Cuatro, no están exonerados del pago a los inversores, de los cuales no aporta “ni siquiera plantea porcentaje alguno de participación”.

Caná Cuatro se ha considerado en todo momento una víctima más de la estafa de Mas Samora, pero el administrador concursal asevera que, aunque esta circunstancia es cierta, no justifica que los San Martín no hayan devuelto el dinero a los inversores.

Es más, asegura que Caná Cuatro “con innegable ánimo de lucro, indujo a un total de más de trescientas setenta personas físicas y/o jurídicas a realizar diversos actos de disposición por importe total estimado en más de ciento diez millones de euros, que transfirió a Publiolimpia, S.L. para la compra de espacios publicitarios, que nunca fueron adquiridos, y por tanto nunca fueron vendidos a ningún anunciante”.

El administrador concursal se apoya asimismo en una serie de facturas que han aparecido en la documentación analizada y que reflejan la prestación de servicios de gestión de campañas de publicidad por parte de Caná Cuatro a Publiolimpia.

Dura conclusión

Es decir, los San Martín llevaron a cabo actividades para Mas Samora que excedían los compromisos fijados en el contrato firmado en 2015 y que además les involucran, según el informe, “directamente en el desarrollo y ejecución de unas campañas publicitarias que jamás se realizaron, causa generadora del estado de insolvencia en que actualmente se encuentra la sociedad”.

Para el administrador concursal, resulta “evidente” que “con un mínimo de diligencia, los administradores de Caná Cuatro podrían haber conocido que el dinero obtenido de los inversores no era destinado a la compra de ningún espacio publicitario”. Además, los San Martín no actuaron contra Mas Samora cuando los resultados esperados no llegaban.

Salidas de dinero sospechosas

No sólo eso. Más adelante, el informe señala que “ha llamado la atención que con posterioridad a la comunicación al juzgado del estado de insolvencia, con fecha 13 de julio de 2017 se ordenara un pago a la sociedad vinculada Monteprados Gestión, S.L. por importe de 473.000,00 euros”.

Curiosamente, el presidente de esta empresa es Julio San Martín y los consejeros, los mismos que los de Caná Cuatro: su mujer, sus cinco hijos y uno de sus yernos, Eduardo Benzo. En total, durante 2017 traspasaron 1.503.405,27 euros a Monteprados Gestión, y en 2016, 3.588.170,08 euros.

Los San Martín se transfirieron 676.650,49 euros en 2017 y 211.060,95 el año anterior, mientras que Benzo recibió 75.189,40 en 2017 y 117.014,69 “por su colaboración en las actividades que han sido determinantes del estado de insolvencia”.

Además, Caná Cuatro transfirió a Inversora Benmar, administrada por Benzo y Paloma San Martín, 167.935,50 euros en 2017, y a Inversora inmobiliaria 71, que administra Paloma San Martín en solitario, 246.935,78 en 2017 y 589.606,08 en 2016.

Finalmente, a Inversora Novaira, administrada por Álvaro San Martín, se traspasaron 73.620,90 euros en 2017 y 104.366,47 euros en 2016.

Afectados ‘vip’

Entre los casi 370 afectados por la actividad de Caná Cuatro figuran varios apellidos muy conocidos en España y en concreto en Madrid.

Por ejemplo, se encuentran Anna Alessandra Marone Cinzano de Borbón, Michael Domecq Cook o la directora del conocido Club Siglo XXI, Paloma Segrelles.

También han sido víctimas de la estafa Melchor Álvarez de Mon, Mercedes Royo-Villanova, Jaime Mesía y Santiago Escrivá de Romaní.