AENA se escuda en Sanidad de la acusación de que Barajas es un “coladero” del Covid

Desde que se han reanudado los vuelos internacionales, son muchos los pasajeros que han pasado por el aeropuerto de Barajas de Madrid. Y mientras los rebrotes de coronavirus continúan aumentando.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, denunció el pasado jueves que de los 77 casos de Covid-19 que entraron a través del aeropuerto, solo cuatro fueron detectados.

Escudero, utilizó el término “coladero” reclamando medidas más estrictas en las terminales de Barajas. La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, también utilizó este término denunciando también que “el Gobierno insiste en no practicar controles.”

AENA se atiene a las normas de Sanidad

Fuentes de AENA, aseguran que la empresa está cumpliendo con la normativa que se ha establecido en Sanidad. Según ellos, se está suministrando personal de apoyo, además del material técnico, es decir, las cámaras termográficas. “AENA está apoyando tanto con medios materiales y humanos los controles que ha establecido sanidad”, afirman.

Cámaras termográficas y control documental y visual de los pasajeros, son las principales medidas que se están tomando en el aeropuerto de Barajas para evitar posibles casos de Covid.

Al llegar al aeropuerto, el viajero pasa por cámaras termográficas que se encuentran en diferentes puntos del recorrido. Tal y como cuentan a este confidencial, las cámaras son imperceptibles en algunos puntos, y no hay una persona que vaya midiendo la temperatura de uno en uno.

Disponen de personal para controles de documentación en los que los pasajeros tienen que rellenar un formulario. También hay un control visual que lo realiza el personal del aeropuerto.

Quejas en las medidas para detectar el virus en Barajas

Ha habido varias quejas sobre las medidas establecidas por Sanidad. El vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado ha sido uno de los muchos que ha denunciado que son insuficientes para detectar el virus.

Aguado, hizo sobretodo hincapié en los controles visuales: "No sé si hay alguien capaz de leer más allá del cuerpo humano y detectar que hay un virus presente con una inspección ocular, ya ves venir al pasajero en la fila con cara de coronavirus. Eso no pasa, no existe, eso es ficción".

El consejero de Sanidad, también ha señalado la necesidad de poner medidas más estrictas y ha propuesto restringir los vuelos de los destinos con una tasa de incidencia por Covid superior a la de España o el espacio Schengen.

Además, quiere que se exija una prueba PCR negativa o la "necesidad de que los operadores envíen mensajes al móvil a los viajeros para que sepan qué hacer durante su estancia en España".