Las aerolíneas no están devolviendo el dinero del billete: 100 viajeros al día piden el reembolso

Con la llegada del estado de alarma y la situación actual del Covid-19, pasajeros de todo el mundo han tenido que anular millones de billetes de avión. Los reclamadores online están atendiendo a clientes con quejas porque las compañías no les devuelven el importe pagado, sino que lo cambian por bonos. El Reglamento europeo 261/2004 les obliga a hacerlo.

Más de 1.500 viajeros han solicitado el reembolso del dinero de su billete a las aerolíneas, a través de reclamador.es, una media de 100 diarias según esta web. La gran mayoría de las compañías se están negando a efectuar la devolución de este dinero.

Lo que hacen es ofrecer la alternativa de un bono o voucher para volar más adelante y hacen extensiones de la fecha del vuelo hasta 2021.

Sin embargo, las plataformas de servicios legales, recuerdan que la Comisión Europea ha ratificado que las compañías aéreas deben ofrecer la cancelación del viaje y devolver el dinero a los clientes si así lo desean.

De hecho, la Comisión Europea recordó a comienzos de abril que los viajeros tienen derecho bien al reembolso del billete, o bien a un voucher, pero la decisión debe ser del viajero y la aerolínea debe ofrecer ambas alternativas.

Rynair y Vueling, a la cabeza de las reclamaciones

Las compañías aéreas Ryanair y Vueling acaparan más del 60% del total de las reclamaciones por reembolso de billetes de vuelos cancelados, según los abogados de reclamador.es.

Ambas aerolíneas superan cada una las 450 reclamaciones por devoluciones de vuelos cancelados. Confidencial Digital se ha puesto en contacto con ambas compañías y Ryanair explica que sí da ambas opciones, aunque reconoce que "el tiempo de tramitación de los reembolsos en efectivo está tardando más debido al volumen de solicitudes que tienen que procesar. 10.000 veces superior al habitual, además de la reducción de personal disponible".

Desde las plataformas legales, explican que las compañías hacen "trampas" para que los usuarios no encuentren la opción de la devolución del dinero. “Nosotros tenemos todos los años un ranking de las compañías más reclamadas y estas son las que tienen el dudoso honor de encabezarlo”, explica Almudena Vázquez, codirectora legal del reclamador.com

Por su parte, el Grupo Iberia, donde están agrupadas tanto Iberia Express como Air Nostrum, acumula más del 17% de las reclamaciones tramitadas por esta web.

No obstante, las compañías aclaran que los clientes que elijan un bono y no lo cajeen en un periodo de 12 meses podrán solicitar el reembolso.

Los derechos del viajero

El viajero tiene derecho al reembolso del pago del billete realizado, pero no a una compensación adicional. Al tratarse de una circunstancia extraordinaria, las no aerolíneas están obligadas a indemnizar adicionalmente te a sus clientes con las indemnizaciones del Reglamento, que van de los 250 a los 600 euros.

En el caso, sin embargo, de que la aerolínea no tenga sede en la Unión Europea, pero realizan vuelos internos en el país, se rigen por el Convenio de Montraeal. La reclamación para estas es más complicada, puesto que, pese a que el viajero puede ponerse en contacto con la compañía aérea y solicitar su dinero, no podrá pedir que se ejecute el pago si la compañía aérea no procede a realizar el reembolos.