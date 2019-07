Amenaza de los grandes accionistas a BBVA: “Si el caso Villarejo nos cuesta un euro, nos vamos”

Los grandes accionistas de BBVA han empezado a perder la paciencia por el ‘caso Villarejo’. Hasta ahora se habían mantenido callados tras las revelaciones que se iban conociendo sobre los presuntos espionajes encargados por el banco durante la etapa de FG, pero la imputación de la entidad como persona jurídica, decidida por el juez García Castellón, ha cambiado las cosas sustancialmente.

El motivo de la pasividad de los fondos era que venían observando que la cotización no se había resentido en lo que va de año: la tendencia alcista se ha mantenido durante todo lo que lleva transcurrido de 2019.

Las acciones arrancaron el ejercicio en los 4,66 euros y el martes, el día siguiente de conocerse la imputación de BBVA en el ‘caso Villarejo’, comenzaron la jornada desde los 4,68. La revalorización de los títulos en los primeros siete meses del año ha alcanzado el 5,7%.

Movimientos de los grandes accionistas

Sin embargo, la imputación del banco ha cambiado radicalmente el escenario. Según ha podido confirmar Confidencial Digital, por fuentes conocedoras de la situación, grandes accionistas de BBVA, que de momento piden el anonimato, se han dirigido a la cúpula del banco para protestar por una situación que se alarga desde hace más de un año, cuando se conocieron, en junio de 2018, las primeras facturas pagadas a Villarejo.

De ahí que, unas horas después de conocerse la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, el presidente de la entidad, Carlos Torres, se viera obligado a salir al paso de la imputación.

“Como ya dije en enero, y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo”, garantizó.

“Episodios de volatilidad” tras la imputación

Pero las palabras de Torres no han calmado a los fondos internacionales. Según explican a ECD varios accionistas de referencia, los inversores institucionales han comenzado a movilizarse, porque ven con “máxima inquietud” que BBVA mantenga abierto este riesgo reputacional después de casi trece meses de investigación.

Aunque hasta ahora aseguran que no han sufrido castigo en Bolsa, los grandes accionistas prevén “episodios de volatilidad” tras la imputación del banco como persona jurídica por el ‘caso Villarejo’.

Por el momento, a la espera de saber cuáles son los próximos acontecimientos, los inversores buscan pulsar el estado de ánimo de los analistas tras la presentación de los resultados del primer semestre, que tendrá lugar este miércoles.

Amagan con abandonar el capital del banco

Dada la crisis que atraviesa el banco, ECD ha podido confirmar que varios grandes accionistas han trasladado al equipo de Carlos Torres que “no están dispuestos a que el ‘caso Villarejo’ les cueste ni un euro”.

Por si esto fuera poco, han transmitido a miembros del consejo que se verán obligados a rebajar de forma sustancial su participación en el capital, si el desarrollo del negocio y el patrimonio de la entidad se ven gravemente afectados por la evolución del proceso judicial.

No asumirán pérdidas por el escándalo

La movilización de los fondos de inversión se ha desencadenado, especialmente después de que las acusaciones hayan anunciado que solicitarán medidas cautelares contra el BBVA, entre las que destacan la imposición de una fianza millonaria. Una decisión que conllevaría pérdidas económicas para los accionistas.

Fuentes financieras conocedoras de los movimientos advierten a ECD de que una salida de los principales accionistas del capital dejaría a BBVA en situación “tremendamente delicada y de extrema vulnerabilidad”. Las ventas en bloque provocarían un desplome del valor en Bolsa de incalculables consecuencias.

Recuerdan que, al igual que sucede en el Santander, la mayor parte del capital del BBVA está diluido. El principal accionista es BlackRock con el 4,508%. Barclays (2,9%), Société Générale (2,9%), The Bank of New York International Nominees (2,9%), UBS (2,2%) y JP Morgan (1,92%) son también accionistas significativos.

El 82,672% restante forma parte del capital flotante susceptible de ser negociado en Bolsa.

Los accionistas no han movido posiciones

Hasta el momento, la mayoría de los fondos con participaciones relevantes en el banco han mantenido sus posiciones o las han elevado en lo que va de año. BlackRock ha estabilizado su participación a las puertas del 6%, un paquete que lo convierte en el mayor accionista de BBVA.

El fondo norteamericano Vanguard y el gestor del fondo noruego de pensiones, Norges Bank, tampoco se han movido en el valor, donde mantienen participaciones del 4% y del 2,6% respectivamente.

Otros fondos que tienen entre el 0,5% y el 1% del capital (Deutsche Bank, Credit Agricole, el fondo de pensiones gubernamental de Japón, UBS o State Street) se han comportado en la misma línea.

Los movimientos de otros grandes inversores tampoco han sido significativos, con excepciones de gestoras como las de BNP Paribas o la de Capital Group, que han adquirido paquetes de títulos millonarios. En el lado contrario, las ventas han sido poco relevantes.

BBVA es el banco que más sube en Bolsa

La conclusión que sacaban es que, al menos hasta ahora, el ‘caso Villarejo’ no ha tenido impacto ni en el negocio ni en la cotización de los títulos de BBVA en Bolsa. En un entorno reputacional complejo, la acción avanza este año más que ninguna otra entre los bancos del IBEX-35.

Así, la evolución bursátil de BBVA es superior a la del Santander (4,5%), que es la otra gran entidad que también arroja un saldo positivo en este ejercicio bursátil.

Si se observa el resto del sector, la marcha de los mercados ha sido la contraria. Los títulos de Bankia retroceden un 16%; los de CaixaBank se dejan un 18%; Bankinter arrastra un 7,7% de caída, mientras que el Sabadell cae un 6%.

Unas cifras que vienen motivadas, en buena medida, por la situación de los tipos de interés y los problemas que arrastra el sector bancario para encontrar una rentabilidad adecuada para su negocio con las actuales políticas del Banco Central Europeo.