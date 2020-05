Amenaza de la UE a España por el pacto contra la reforma laboral: “El dinero de vuestros parados depende de nosotros”

PSOE, Podemos y Bildu llegaron este miércoles al pleno del Congreso con el pacto sobre la derogación de la reforma laboral cerrado, acordaron no anunciarlo hasta después de la votación de la prórroga del estado de alarma para “no espantar a Cs” y a las tres horas se dio marcha atrás. Una amenaza de Bruselas asustó a Pedro Sánchez.

Fuentes conocedoras de los contactos que se produjeron tras conocerse el pacto con Bildu, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, relatan que Sánchez, después de una tensa conversación con su vicepresidenta, Nadia Calviño, ordenó al PSOE matizar un acuerdo que, de producirse, de forma inmediata se podía traducir en despidos masivos.

Nadia Calviño ha recibido un duro aviso

En un clima de enorme confusión, y tras una negociación del PSOE y Podemos a espaldas de la mayor parte de los ministros, de la patronal y de los sindicatos, Calviño advirtió a Sánchez de que introducir rigideces en el mercado de trabajo, en un contexto de destrucción de empleo como el actual, provocaría irremediablemente el recorte de plantillas.

Por si esto fuera poco, la vicepresidenta económica trasladó con inquietud al presidente que la Comisión Europea le había exigido explicaciones por la incertidumbre generada con el anuncio de esa “derogación íntegra” de la reforma laboral.

Le recordó que esta intención no viene recogida, por ningún lado, en el programa de Gobierno con Unidas Podemos, ni había sido comunicada a Bruselas en el Plan Nacional de Reformas remitido a la Comisión hace menos de tres semanas.

El dinero de los ERTE depende de la UE

Según las fuentes consultadas por ECD, Nadia Calviño tuvo que contener el “monumental enfado” de sus colegas europeos. En el entorno de la ministra de Economía admiten que algunos de ellos han llegado a lanzar duras advertencias: “el dinero para que cobren vuestros parados depende de nosotros”.

En efecto, España depende en este momento más que nunca de Europa para poder pagar los ERTE a más de tres millones de trabajadores y a un millón de autónomos por cese de actividad.

Y ese es el duro mensaje que le llegó a Sánchez. Según reconocen a ECD en el Gobierno, Sánchez se “asustó” tras escuchar el duro aviso de Bruselas en boca de Calviño. A medianoche, dio orden de rectificar el acuerdo. Al menos de momento, porque su vicepresidente, Pablo Iglesias sigue defendiendo que la reforma laboral se derogará.

Pero Moncloa ya ha recibido el aviso de que, tal y cómo se contó hace unos días en ECD, debe retirar a Iglesias como interlocutor en la UE.

De momento no ha habido ninguna reacción pública de la Unión Europea porque este jueves fue festivo en Bruselas. Pero hay que recordar que la Comisión siempre ha apoyado la reforma laboral e, incluso, pidió que fuera aún más ambiciosa.

España aspira a recibir 20.000 millones

El aviso de Bruselas a España se produce la misma semana que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han aprobado el fondo temporal de 100.000 millones de euros que los gobiernos podrán utilizar para financiar sus sistemas de protección de empleo en el contexto del Covid-19, similares a los ERTE españoles.

España podrá pedir como máximo unos 20.000 millones de euros a cargo del fondo europeo. La vicepresidenta de Asuntos Económicos ya confirmó hace unos días que la intención del Gobierno es utilizar esta herramienta, bautizada en la jerga comunitaria con las siglas SURE.

Para financiarla, la Comisión Europea emitirá deuda europea con la garantía de los Estados miembros. Pero el fondo no ha comenzado a funcionar, y no lo hará hasta que todos los Estados miembros hayan aportado su aval particular, cuyo tamaño irá en función del PIB de cada uno, hasta alcanzar un total de 25.000 millones.

Se han sugerido problemas de liquidez

A la espera de los fondos europeos, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borrás, afirmó este miércoles que el Gobierno iba a retrasar el pago de los ERTE al 10 de junio a decenas de afectados y sugirió que era por “falta de liquidez”, en una pregunta que dirigió en la sesión de control a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En cambio, Díaz aseguró que “no es cierto” que se vaya a retrasar el cobro de la prestación al 10 de junio y señaló que en mayo “se están pagando a diario” por un acuerdo con los bancos.

Borrás replicó que “estamos a 20 de mayo y la mayor parte de los afectados por ERTE no han cobrado todavía”. Yolanda Díaz respondió que el compromiso del Gobierno con los ERTE es tal que “por primera vez en la historia se ha adelantado el pago una semana, al día 3 de abril y al 2 de mayo”.

Bruselas apoya la reforma laboral de 2012

Fuentes comunitarias recuerdan a Confidencial Digital que la Comisión Europea ha reclamado en varias ocasiones que la reforma laboral de 2012 se mantenga porque ha tenido un papel fundamental a la hora de crear empleo desde entonces.

Bruselas ya pidió en febrero no derogar la reforma laboral sin calcular antes el impacto que esto podía provocar. El FMI apuntó en un documento que “las reformas laborales adoptadas en 2012 y 2013 en respuesta a la crisis han demostrado haber jugado un papel importante en la promoción de una recuperación rica en empleo que comenzó en 2014”.

También reclamó a Pedro Sánchez que cualquier mínimo cambio que se quisiera introducir se analizara cuidadosamente para ver su potencial impacto pero sobre todo para no revertir lo conseguido hasta la fecha.

El acuerdo con Bildu desoye también las recomendaciones que lanzó hace tan solo dos días la Unión Europea, en las que planteó la necesidad de fundamentar la recuperación a medio plazo en medidas de apoyo al empleo tomadas de acuerdo con los agentes sociales. Ha pedido por tanto, de forma expresa, consenso político y social en materia laboral.