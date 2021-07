Dinero Así camuflará Pedro Sánchez que Biden no le va a recibir durante su gira por Estados Unidos 1) No pasará por Washington. 2) Excluirá a grandes empresarios como Botín o Galán porque no habrá foto en la Casa Blanca. 3) Le acompañará solo Reyes Maroto

photo_camera Pedro Sánchez y Joe Biden, en la cumbre de la OTAN (Foto: Belga / Europa Press).