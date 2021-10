El Banco Sabadell y Abanca van a incorporar la firma por voz en operaciones financieras

El Banco Sabadell y Abanca se preparan para incorporar a sus aplicaciones móviles la firma por voz en operaciones. Un software identificará al usuario y le permitirá realizar transacciones.

Hace una semana era la Banca March quien se convertía en la primera entidad financiera española en disponer de un sistema de biometría por voz para autorizar operaciones, de la mano de la empresa Nuance Communications.

Confidencial Digital ha podido saber que el análisis de estas tecnologías forma parte de la estrategia de Abanca para acompañarlos en sus objetivos de mejorar la experiencia de usuario y reforzar la seguridad. Actualmente, están evaluando el momento y aplicación adecuados para incorporar este tipo de tecnología a sus servicios.

Por otra parte, el Sabadell prepara el lanzamiento de esta funcionalidad para su aplicación móvil, aunque ya cuenta con la firma vocal en otros sistemas.

ECD se puso en contacto con el Banco Santander y CaixaBank que únicamente declararon no contar con el sistema, por el momento. Desde Deutsche Bank han descartado directamente estar planteándose incorporar esta tecnología.

El Sabadell ya fue pionero

Si bien a incorporación del servicio en la app será una novedad, el Sabadell viene incorporando sistemas biométricos desde hace un par de años de la mano de Biometric Vox.

Fue el primer banco en España en lanzar un sistema de firma digital a través de tecnología vocal. Los impulsores de esta medida apuntan que esta tecnología permitirá firmar acuerdos y contratos en cualquier momento y a distancia, sin necesidad de acudir a una oficina bancaria.

Explican también que estas signaturas vocales son válidas para todo tipo de productos financieros, incluidos los más complejos.

"Mi voz es mi contraseña"

El banco incorporó hace una semana el servicio de firma por voz para autorizar cualquier tipo de traspaso o transferencia que realice el cliente, independientemente del destino o importe.

Fuentes de la entidad explican a ECD su funcionamiento. El usuario solo tendrá que entrar en la aplicación de Banca March desde su dispositivo y grabar tres veces la frase: “Mi voz es mi contraseña”.

Una vez finalizada la grabación, tan solo tendrá que firmar el registro y su voz habrá quedado guardada para su ulterior uso en la firma de operaciones.

Este proceso permite obtener la huella vocal (entonación, timbre, ritmo, respiración y acento), es decir, la memorización biométrica del patrón de voz, único en cada usuario.

No obstante, los clientes siempre podrán seguir firmando sus operaciones por los métodos tradicionales en caso de que en un momento no deseen o no puedan usar la voz.

En este sentido, se ofrece al usuario la opción de activar o desactivar la firma por voz a su voluntad.

Cómo se garantiza la seguridad de las firmas

Según fuentes de la Banca March, la autenticación de operaciones por voz aporta una mayor seguridad ya que los rasgos biométricos como los físicos, morfológicos y fonéticos del patrón de voz que generan su huella biométrica lo convierten en el mecanismo más seguro de identificación.

Nadie puede firmar por el cliente. A su entender, de todos los sistemas biométricos el patrón de la huella por voz es el más complicado de suplantar. En todo caso, y en esto no tienen duda, es uno de los más seguros en el mercado actual.