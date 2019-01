BBVA da una semana a FG para que se vaya del banco

Se agrava la crisis interna en BBVA por las revelaciones sobre los supuestos encargos de espionaje al ex comisario Villarejo durante la etapa de Francisco González. El nuevo presidente del banco, Carlos Torres, ha comenzado a negociar con su antecesor una “salida digna” ante la gravedad de las informaciones que le salpican en los últimos días.

Torres se ha visto obligado este lunes a reconocer en una comunicación interna a la plantilla que el banco contrató a la empresa de Villarejo. Pero ha asegurado que, por el momento, no se ha encontrado documentación sobre el presunto espionaje.

Carlos Torres ha admitido estar “escandalizado” con las informaciones que han aparecido desde el pasado 9 de enero en los medios de comunicación, que relacionan a BBVA con el supuesto seguimiento o intervención de comunicaciones privadas.

Ha dejado claro que su principal misión ahora es aclarar lo ocurrido y actuar de forma contundente para resolver la crisis institucional. “Podéis estar seguros de que mi prioridad es esclarecer los hechos y actuar con la contundencia necesaria para resolver esta situación”, ha aseverado.

Reunión clave del consejo el día 21

Hasta ahora, BBVA sostiene que su ex presidente nunca se reunió ni habló con Villarejo. Pero afirma también que, “si en las investigaciones se acreditara la existencia de irregularidades”, tomará “las medidas internas que procedan y llevará a cabo las acciones judiciales pertinentes”. El banco asegura que colaborará con la Justicia.

González abandonó en diciembre el sillón de primer ejecutivo de BBVA, con el ascenso a ese puesto de Carlos Torres. Pero ostenta todavía la presidencia de honor y la de la Fundación.

Sin embargo, según confirman a Confidencial Digital fuentes del propio consejo del banco, el futuro de FG en estos dos cargos ha quedado prácticamente “visto para sentencia”.

Consejeros y accionistas se movilizan

En el consejo de la entidad revelan que las repercusiones legales que el caso Villarejo podría tener para BBVA han movilizado a consejeros y directivos para forzar la retirada de FG en menos de una semana.

Han provocado también que varios accionistas internacionales relevantes hayan exigido “explicaciones convincentes por las graves informaciones” aparecidas en prensa en los últimos días.

Estos movimientos soterrados en el consejo, según ha podido saber ECD por varios accionistas de referencia, han llevado a la cúpula de BBVA a poner fecha a la salida definitiva de González del banco, del que ha sido presidente durante casi 20 años. Se le ha trasladado, “de forma amistosa”, que debe abandonar sus cargos esta misma semana.

El consejo de administración se reunirá precisamente el próximo lunes, 21 de enero. Será la primera vez que se celebre, por cierto, sin la presencia de FG. La dirección de BBVA se ha propuesto que el futuro del ex presidente de la entidad quede despejado antes de esa cita del máximo órgano de gestión. Varios consejeros vaticinan a ECD una “reunión muy tensa”.

Al igual que sucede en el Santander, la mayor parte del capital del BBVA está diluido. El mayor accionista es BlackRock con el 4,508%. Barclays (2,9%), Société Générale (2,9%), The Bank of New York International Nominees (2,9%), UBS (2,2%) y JP Morgan (1,92%) también figuran como accionistas significativos. El 82,672% restante forma parte del capital flotante susceptible de ser negociado en Bolsa.

Dimisión de FG para evitar su cese

BBVA reveló la semana pasada que cuando comenzaron a aparecer las primeras informaciones sobre pagos del banco a la agencia del ex comisario Villarejo, en mayo de 2018, inició una investigación interna que aún se encuentra en curso.

La cúpula de BBVA ha decidido ampliar el alcance de las investigaciones. Y Carlos Torres ha prometido a la plantilla que actuará con “contundencia” ante los supuestos casos de espionaje. Pero el presidente de la entidad quiere a su vez una “salida digna” para González, según revelan a ECD fuentes próximas al banquero.

La fórmula que se plantea es una dimisión voluntaria de FG que evite su cese por el consejo el próximo lunes. Se busca minimizar la incertidumbre en Bolsa y en una organización con más de 100.000 empleados.

En los últimos días se viene acusando al BBVA de Francisco González de utilizar al ex comisario José Manuel Villarejo para tener acceso en tiempo real a las llamadas telefónicas que se cruzaron los principales promotores de la operación de asalto al banco por parte de Sacyr.

Entre los controlados han aparecido el entonces presidente de la constructora, Luis del Rivero, el empresario Juan Abelló, la ex vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ex jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián.

También se ha acusado a la entidad, durante el mandato de FG, de haber espiado a decenas de personas, empresas e incluso medios de comunicación que habrían tenido una participación secundaria en esa ofensiva.

Según consta en la documentación que ha publicado El Confidencial en una investigación conjunta con Moncloa.com, el presunto cerebro de la operación Tándem llegó a facilitar a directivos de BBVA el detalle de hasta 15.000 contactos telefónicos.

Presiones del BCE para que salga

Hay que recordar que González había mostrado su deseo de mantenerse vinculado a la entidad financiera como presidente de honor y de la Fundación. No se dio por vencido ante la postura contraria del BCE y consiguió el pasado mes de diciembre mantenerse ligado a BBVA, siendo nombrado por el consejo para ambos puestos.

Los pasos de FG en BBVA, también en el cargo de presidente de honor, son seguidos de cerca por el organismo con sede en Frankfurt para asegurarse de que no sigue ejerciendo influencia en las decisiones del segundo mayor banco español.

Ahora, tras las revelaciones publicadas, directivos del BCE han admitido a ejecutivos bancarios en España sentirse “escandalizados” por la situación y han exigido explicaciones urgentes a la dirección de BBVA.