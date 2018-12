Los ‘bufetes mediáticos’ buscan a los divorciados y a dos millones de beneficiarios de la devolución por paternidad

Los ‘bufetes mediáticos’ se reinventan. La nueva Ley Hipotecaria eliminará la mayor parte de las reclamaciones que estos despachos de abogados dirigen contra los bancos. Van a lanzarse ahora a por los tres millones de potenciales clientes entre los divorciados y los beneficiarios de la devolución del IRPF por la prestación de paternidad.

La Ley Hipotecaria, que entrará en vigor antes de final de año, obligará a los bancos a pagar los gastos hipotecarios y a asumir también el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Contempla, asimismo, medidas para evitar las cláusulas abusivas contra los clientes en los contratos. Es decir, se busca dar claridad al mercado de hipotecas y, de paso, evitar reclamaciones a futuro.

El foco de las demandas de los conocidos como ‘bufetes mediáticos’ se viene encontrando en los bancos, ya que originariamente se especializaron en consumo y derecho financiero. Por ello, dan por hecho ahora que la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria reducirá considerablemente su negocio.

A por las devoluciones del IRPF por paternidad

El nuevo escenario les obligará a reinventarse. Así lo reconocen a Confidencial Digital fuentes de la mayoría de estos despachos de abogados, donde no son ajenos a esa circunstancia, y donde son también conscientes de que han de dirigir sus estrategias a otros segmentos de la población.

El primer nicho de clientes que han detectado son los beneficiarios de la devolución del IRPF por los permisos de maternidad y paternidad. Hacienda justifica que el reembolso no puede realizarse de oficio porque, entre otras cosas, necesita la actualización del número de cuenta bancaria donde efectuar la transferencia.

Los afectados dispondrán a partir de ahora de un mínimo de siete meses de plazo para reclamar la devolución del IRPF de la prestación. Será hasta el 30 de junio, cuando prescribe el ejercicio fiscal de 2014 para los declarantes del IRPF, ya que el periodo es de cuatro años desde que finaliza el plazo para presentar la autoliquidación.

La lista de beneficiarios elaborada por la Seguridad Social y la Agencia Tributaria incluye hombres y mujeres, lo que significa que se devolverán también las retenciones de los permisos de paternidad, aunque la sentencia del Supremo solo se refería a las prestaciones de maternidad.

Hacienda considera que hacer lo contrario supondría iniciar otra fase de litigios con los varones y que tiene todas las probabilidades de perder en los tribunales. La decisión es relevante, porque aumenta en un millón los beneficiarios, hasta alcanzar los dos millones y medio de padres y madres. Un dato que no han pasado por alto los despachos.

Divorciados que quieren recuperar su casa

Según las fuentes consultadas por ECD, otro de los colectivos que han comenzado a captar los ‘bufetes mediáticos’ es el de los divorciados, que han comenzado a movilizarse tras la sentencia del Supremo que permite recuperar la vivienda familiar cuando la otra parte convive de manera habitual con una tercera persona.

Destacan que el fallo supone una revolución en el Derecho de familia, a la vista del número de divorciados que hay en España. Desde el año 2005, cuando se aprobó la llamada ley del divorcio ‘exprés’, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha registrado fuertes subidas en el número de rupturas matrimoniales.

Este crecimiento sólo se interrumpió en 2015, cuando de 126.400 divorcios se pasó a 96.562, un descenso de casi 30.000 que se atribuyó a la crisis. El año pasado, los números volvieron a remontar levemente hasta alcanzar los 97.960 casos.

Cerca de medio millón de afectados en España

El perfil más común es el del ex marido que dejó de vivir en el piso familiar cuando se firmó el acta de divorcio: en el 95% de esos casos, se cede la casa a la mujer para que resida allí con los hijos. Fuentes jurídicas calculan que el número aproximado de afectados ahora en España por la sentencia del Supremo ronda el medio millón.

Los divorciados que deseen cambiar la situación deben ahora interponer una demanda de modificación de medidas de divorcio, acogiéndose a la nueva sentencia del Tribunal Supremo, acreditando que su ex cónyuge vive de manera estable con una nueva pareja en el domicilio familiar.

Las posibles salidas son eliminar la pensión compensatoria al ex marido o la ex mujer, subastar la vivienda, vender su parte a la nueva pareja del ex cónyuge, o repartir el uso por años.

Primeros encargos de investigaciones a detectives

Tal y como contó ECD, el mismo día que se hizo público el dictamen, tanto asociaciones de divorciados como despachos de abogados comenzaron a recibir peticiones de información por los afectados. Les informaron de que la clave de la sentencia está en si uno de los cónyuges mantiene “una relación estable” con una nueva pareja.

Esto añade una cierta complejidad al proceso. El Supremo no define qué entiende por relación estable, ni especifica qué características tiene. Por tanto, puede resultar difícil probar que la nueva pareja convive de forma habitual en el domicilio del anterior matrimonio.

Los despachos de abogados están aconsejando a los demandantes que se pongan en manos de un detective privado para que demuestre que el ex cónyuge vive con su nueva pareja en la vivienda familiar. En sólo una semana, han recibido una oleada de encargos, y los profesionales ya han comenzado las investigaciones.