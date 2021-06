Caribe, Maldivas y Grecia, los destinos internacionales más reservados por los españoles para el verano

El turismo está de vuelta en 2021. Ha regresado la movilidad junto a mejores datos epidemiológicos, las vacunas y los certificados de vacunación. Las agencias de viajes están carburando sus motores, tras un año sin actividad por la pandemia, para una temporada en las que esperan que haya "un 20% menos de turismo nacional que hubo en 2019, y un descenso del 60% en el internacional", según datos de la Confederación Española de Agencias De Viajes (CEAV).

Mercedes Tejero, gerente de CEAV, explicó a El Confidencial Digital que "la temporada de reservas aún está empezando, es muy pronto". En años anteriores, a fecha de 15 de junio, sólo quedaban por planificar viajes de última hora y ya se podía tener una radiografía de a dónde irían los españoles en sus vacaciones estivales. En 2021 la incertidumbre por las restricciones que pueden imponer los países receptores hace que quien quiere viajar al extranjero espere a que el pasaporte covid entre en vigencia el próximo 1 de julio o eligen ir a destinos nacionales.

El territorio nacional es el que según los datos de CEAV registra una menor caída de reservas, un 20%, comparado con 2019. Tejero explica que estos viajes suponen un 40% del total de las reservas en agencias de viajes. Los destinos españoles que más ocupación alcanzan son la costa andaluza, Levante y el turismo interior. Este último se ha consolidado como una alternativa real. Como explica Tejero, "es una tendencia, el año pasado se sustituyeron los viajes internacionales por viajes nacionales" y "se buscaba un turismo rural, centrado en Castilla y León, País Vasco y Cantabria".

Viajes al Caribe

Mientras la pandemia hizo despegar destinos del norte peninsular hundió los internacionales. A pesar de que el turismo internacional empieza a reactivarse, Tejero cifra su descenso en un 60% respecto a 2019. Su éxito depende de la permisividad de los países receptores a la hora de recibir viajeros, las cuarentenas a la ida o a la vuelta son muy disuasorias a la hora de decidir unas vacaciones. Así lo demuestra el fenómeno de los viajes a Cancún (México), territorio que no impuso cuarentenas, durante los meses del estado de alarma.

El Caribe, y en especial la costa mexicana, se ha impuesto como destino de vacaciones, así lo reflejan los datos de CEAV. Otro de los destinos que está aprovechando que no haya restricciones es Maldivas; el país asiático está viviendo un verdadero 'boom' de reservas para el verano. En Europa el Estado que más se está aprovechando de unas bajas medidas anticovid para atraer veraneantes es Grecia. El país heleno se ha impuesto como primer destino turístico en Reino Unido. En España era el país que mejor funcionaba en las agencias de viajes, al menos hasta que Italia levantó las restricciones a los viajes a primeros de junio y se disparó el interés por veranear en el país transalpino. En este aspecto, el anuncio del pasaporte "sanitario no se ha notado en los destinos europeos", sentencia la experta, ya que las reservas se hacen cuando hay seguridad de que se podrá entrar en el país y de en qué condiciones se hará.

Sin vuelos a Japón

Tejero reconoce que a pesar del 'boom' de algunos destinos, la temporada del turismo internacional será dura para las agencias de viajes ya que "destinos muy importantes como Japón o Estados Unidos están cerrados". En el caso del primero será "complicado" que abran en 2021 ya que "están teniendo mucho cuidado con los Juegos Olímpicos". Sin embargo, ve espacio para el optimismo porque "hay sitios como Tailandia que están empezando a permitir la entrada".

Las agencias de viajes facturaron 20.000 millones de euros en 2019, quedando esta cifra en un 10% en 2020. Para este año esperan alcanzar un 20% y confían en que los españoles se animen a veranear en el extranjero a medida que el verano avance y más países abran sus puertas. Los países más solicitados por los españoles en 2019 fueron: Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos y Japón.

Hasta finales de julio no se podrá ver cómo se configura la temporada turística y dónde veranearán los españoles. La gerente de CEAV resume la situación en que "los destinos que no tienen restricciones se han disparado" pero niega que las tendencias que se están viendo sean definitivas y sentencia que "no hay ningún país que se haya apoderado de todos los viajeros".