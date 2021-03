Carmen Calvo rechazó presidir la Comisión de Asuntos Económicos y obligó a Sánchez a ascender a Calviño frente a Yolanda Díaz

Pablo Iglesias colocó a Yolanda Díaz en la Vicepresidencia segunda del Gobierno, sin haberlo consultado con Pedro Sánchez. Pero el problema en el diseño del nuevo organigrama gubernamental fue mayor tras la negativa de Carmen Calvo a presidir la Comisión de Asuntos Económicos: se trataba de impedir que la ministra de Trabajo quedase por encima de la vicepresidenta Calviño.

Sánchez no había dado el visto bueno a este movimiento del líder de Podemos tras su salida del Gobierno para presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid. Y aunque no se oponía al ascenso de Díaz, sí quería marcar territorio en el área económica.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, el presidente no estaba dispuesto a que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que preside Nadia Calviño y donde se deciden las cuestiones trascendentales de la política económica del país, cayera en manos de Podemos.

El anuncio de Iglesias de abandonar el Ejecutivo provocó un problema en la estructura del ejecutivo de Sánchez. Esa decisión colocó por unas horas en una difícil posición a Nadia Calviño, encargada de marcar las directrices al equipo económico, incluida a la ministra de Trabajo.

Que Carmen Calvo presida la Comisión

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que en el equipo de Pedro Sánchez en Moncloa se tuvo en cuenta entonces que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya preside la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que es el órgano que prepara y decide los asuntos que se van a tratar en el Consejo de Ministros.

En una tarea similar, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos tiene la potestad de definir la agenda y decidir los temas económicos que se incluyen en el orden del día de la reunión que habitualmente se celebra los viernes, y los asuntos que posteriormente se llevan al Consejo de Ministros de los martes en La Moncloa.

Por si fuera poco, tiene capacidad de veto y puede frenar los temas ‘sine die’. En caso de conflicto, el presidente del Gobierno es el único que puede empujar las políticas en la dirección que crea preciso.

Así, fuentes conocedoras de las negociaciones que se llevaron a cabo en Moncloa en las horas posteriores al anuncio de Iglesias, explican que Sánchez ofreció a Calvo asumir el mando de la Comisión de Asuntos Económicos para impedir que Yolanda Díaz quedase por encima de Nadia Calviño en este órgano.

Es el contrapeso de Pablo Iglesias

En ámbitos del Ejecutivo no se pasaba por alto que Carmen Calvo no ha dejado vacío su puesto prácticamente en ningún momento desde que comenzó la legislatura, en su particular pulso por contrapesar el poder de Pablo Iglesias.

Incluso, durante la baja médica cuando se contagió de coronavirus, nadie le sustituyó al frente de la Comisión de Subsecretarios y frenó desde su domicilio varias iniciativas de Iglesias y los miembros de Podemos durante la deliberación en el Consejo de Ministros.

Hay que destacar que mientras la vicepresidenta primera se encontraba ingresada en el hospital, el vicepresidente segundo, de Unidas Podemos, podía haberse convertido en presidente del Gobierno si Pedro Sánchez hubiera quedado impedido por una enfermedad. Una circunstancia que inquietaba enormemente a la mayoría de ministros socialistas.

La continuidad de Calvo evitó también a Pedro Sánchez un problema político de primera magnitud: entregar el control diario del Gobierno a Pablo Iglesias o haber tenido que puentearle y nombrar vicepresidenta primera provisional a Nadia Calviño o a Teresa Ribera, vicepresidentas tercera y cuarta, respectivamente.

Rechazo de la vicepresidenta primera

Sin embargo, Carmen Calvo rechazó esta vez la oferta de Sánchez. Fuentes socialistas explican a ECD que la vicepresidenta considera que ya cuenta con demasiada carga de trabajo como para hacerse cargo de una comisión de tanta trascendencia para el funcionamiento del aparato económico del Gobierno.

Hay que recordar que Mariano Rajoy ya asumió la presidencia de la Comisión Delegada durante su mandato, que en realidad dirigió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, para no provocar un enfrentamiento entre los ministros de Hacienda (Cristóbal Montoro) y de Economía (Luis de Guindos), que optaban a presidirla y rivalizaban en protagonismo.

El ascenso de Calviño era obligado

Según las fuentes consultadas, la negativa de Calvo obligó entonces a Pedro Sánchez al cambio de numeración de las vicepresidencias para imponerse a Pablo Iglesias en la nueva estructura del Gobierno.

El hecho de que Yolanda Díaz pudiera ocupar la Vicepresidencia segunda, tal y como quería Iglesias, ponía en cuestión la autoridad de Calviño, al ostentar esta última un rango inferior en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos como vicepresidenta tercera.

La ministra de Trabajo ha pilotado los consensos en la mesa de diálogo social y ha mostrado un estilo propio, independiente y alejada de las tensiones que los otros ministros de Podemos han mantenido con los socialistas, lo que ha reforzado su perfil.

Sin embargo, no ha evitado los pulsos con la vicepresidenta económica a cuenta de la reforma laboral, el salario mínimo interprofesional y los años de cotización para el cómputo de las pensiones, entre otros asuntos.