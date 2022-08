La CNMV alerta sobre 62 empresas que no están registradas para operar con criptomonedas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores publica en su web una lista de Chiringuitos financieros en la que alerta sobre entidades y personas que podrían estar prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello. Desde la CNMV informan a Confidencial Digital que se ha notado un aumento de entidades que operan con criptomonedas entre las incluidas en esta lista.

Además, actualmente hay 62 entidades que se dedican al exchange de criptomonedas sobre las que la Comisión de Valores advierte que prestemos atención. Estos sitios web también podrían estar prestando servicios financieros y no cuentan con ninguna autorización de la CNMV. Se elabora a través de una búsqueda y análisis en Internet y redes sociales. Aunque como señalan en la web “la inclusión en la lista no implica pronunciamientos alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente”.

Riesgos de invertir en criptomonedas

Marcos Judel, de AUDENS Abogados, recalca que la información es un factor clave antes de lanzarnos a la aventura. Por ello, es recomendable visitar la lista de Chiringuitos financieros antes de hacer cualquier inversión en criptomonedas. Lo más importante, además de asegurarnos que sea una empresa legal, es asegurarnos de que está en España, o al menos en la UE. Así, en caso de estafa, el proceso judicial es mucho más sencillo y hay más posibilidades de recuperar el dinero.

Este tipo de estafas se hacen desde webs diseñadas para parecer serias, fiables y que aparentan operar desde Europa. Al principio devuelven la inversión con intereses y, una vez que han conseguido convencer a la víctima, usan gráficos falsos para simular que su dinero sigue aumentando. Finalmente, se pide una tasa al inversor para poder recuperar el dinero, que en realidad no existe. “Se hace creer a la gente que tiene una riqueza que no es real” cuenta Marcos Judel.

Reglamento MICA

Desde Círculo Legal de Madrid, Felipe García señala que la regulación actual en España sobre criptomonedas “es insuficiente” y que el consumidor está poco protegido en nuestro país. Como explica el letrado a este medio, el retraso en la regulación se debe a tres factores: el desconocimiento sobre el tema por parte de las autoridades judiciales, el hecho de que las criptomonedas se sigan mirando con cierto “recelo” y los intereses de grandes sectores en el mundo de las monedas virtuales.

Sin embargo, Europa ya se está poniendo manos a la obra para sacar adelante el Reglamento MiCa, que podría entrar en vigor para 2024. Este dará un marco de seguridad activa y protegerá a los inversores. Aunque Felipe García señala que al ritmo que avanza este sector, el reglamento podría llegar a probarse estando ya obsoleto.

Recomendaciones antes de invertir

Fernando Navas, de Navas y Cusí Abogados, explica a Confidencial Digital en qué es importante fijarse antes de entrar al mundo de las criptomonedas. Lo primero es revisar con quién estamos invirtiendo y quién hay detrás del sitio web. Además, no hay que dar los datos de acceso a nuestra cuenta a nadie y no recomienda fiarse de sitios que prometan mucha rentabilidad. Por supuesto, anima a los futuros inversores a asesorarse por profesionales que pueden indicarles con qué clase de empresa van a trabajar.

Navas señala que no debemos dejarnos llevar por las historias sobre grandes ganancias gracias a las criptomonedas, pues en este mundo “para que uno gane, otros pierden”. Este es un sector de inversiones de mucho riesgo, pues están respaldadas únicamente por “la voluntad de la gente”.