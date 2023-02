Los concesionarios y los fabricantes de coches alertan de las dificultades para cumplir con el veto al motor de combustión

Imagen de un concesionario.

El Parlamento Europeo avaló el pasado martes 14 de febrero la decisión que obliga a que, a partir de 2035, todos los turismos y furgonetas nuevos que se vendan en los 27 Estados miembros sean “cero emisiones”. Esta medida puede conllevar dos importantes repercusiones; el fin del motor de combustión de diésel y gasolina como lo conocemos hoy en día, y el asentamiento definitivo de los coches eléctricos.

Faconauto, patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas, ha comentado a ECD que “para que el 2035 sea el año en el que verdaderamente se materialice esta medida, lo primordial es que se replanteen las ayudas a la adquisición de tal modo que el comprador tenga la sensación de que impacta directamente sobre el precio del vehículo. Al final, esto es algo fundamental porque en este momento tan solo un 20% de nuestra población puede adquirir un vehículo eléctrico, incluso con los planes MOVES. El 80% restante, ni siquiera se lo llega a plantear”

Por su parte, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha explicado a Confidencial Digital que “todas las marcas de automoción que venden en Europa están comprometidas con la reducción de emisiones y con el objetivo que marca la UE de no vender vehículos que emitan gases contaminantes a la atmósfera. Tenemos más de 200 variantes de modelos de marcas con enchufe en el mercado. Dicho lo cual, esta medida es para 2035. Hasta entonces se pueden comprar vehículos híbridos, de gasolina, diésel, híbridos enchufables o eléctricos puros.”

“No se puede demonizar al que compra un diésel si el vehículo es más sostenible para la economía. Todas las opciones de tecnología que se venden en el mercado ahora mismo sirven para mejorar los niveles de emisiones del parque móvil, que de media tiene 14 años”, ha añadido Anfac.

Igualmente, desde la patronal de los concesionarios avisan que “es muy importante que como complemento al objetivo de electrificación y para acelerar la descarbonización se aborde la falta de renovación del parque móvil, que está dificultando la tendencia necesaria en la reducción de emisiones de CO2 según los compromisos del Gobierno”.

La clave de los coches eléctricos

En Faconauto sostienen que “compartimos los objetivos de descarbonización plenamente, pero los números no dan lugar a engaño y, hoy, el nivel de matriculaciones demuestra que el vehículo eléctrico continúa llegando a un ritmo muy lento a la sociedad española. Estamos entre los países de la UE con más retraso para cumplir los objetivos preexistentes, no por la falta de oferta disponible ni de inversión del sector, que es el que empuja el cambio, pero sí por la carencia de infraestructura de recarga, una fiscalidad no actualizada y unas ayudas poco efectivas”.

“La automoción y su empleo corren un grave riesgo si el resto de los agentes no priorizan en su actuación lo que España prioriza en objetivos. Grandes objetivos exigen gran prioridad: regulatoria, presupuestaria y de gestión”, ha recalcado la patronal de concesionarios.

Asimismo, la nueva decisión de la Eurocámara se enmarca dentro del paquete de medidas que la UE quiere impulsar para que en 2030 se hayan reducido un 55% las emisiones contaminantes. Sobre este tema Anfac ha expresado que “el sector del automóvil es el único al que se le obliga a cambiar su modelo de negocio en 12 años. Y ha aceptado el reto. Se puede. Pero si hay que reducir un 55% las emisiones, hay que acelerar, cuando menos, ese 55% las ventas de vehículos cero emisiones. Para ello es necesario facilitar a autónomos, empresas y ciudadanos el paso de sus vehículos de combustión a nuevas flotas cero emisiones”.

¿Qué va a pasar con la industria del automóvil?

Faconauto ha advertido de que “de algún modo se está poniendo en peligro la competitividad de una industria esencial. El peso del sector de automoción en la economía española es enorme. Supone el 9% del empleo ocupado. Por ello, España debe defender un modelo de movilidad descarbonizada, pero con vehículos. No un modelo de movilidad donde el automóvil se considera el medio de transporte a eliminar, incluso aunque sea de cero o bajas emisiones. Dicho modelo de movilidad es contrario a los intereses de la economía español y asusta al consumidor”.

Además, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ha subrayado que “lo que penaliza a la industria europea y española del automóvil es que si está comprometida con cumplir el mandato de la UE de no vender vehículos de combustión a partir del 1 de enero de 2035, ¿es necesaria una normativa Euro 7 de emisiones que haga más caros los coches más vendidos en Europa en 2022 sin que haya una reducción efectiva de las emisiones? ¿No será mejor eliminar los vehículos de más de 20 años de la circulación que son los que realmente contaminan 90 veces más que los nuevos?”

La postura de las gasolineras

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha resaltado que aunque “la inmensa mayoría de medios de comunicación han publicado en las últimas horas que la Unión Europea ha certificado la muerte del motor de combustión a partir de 2035, nada más lejos de la realidad, lo cierto es que lo que se aprobó ayer en la Eurocámara es que a partir de ese año no podrán comercializarse en el territorio de la Unión vehículos con emisiones de CO2”.

Desde la patronal de las gasolineras aclaran que la resolución aprobada “abre la puerta a la matriculación de vehículos con motores de combustión interna a partir de 2035, siempre y cuando estos estén propulsados únicamente por combustibles neutros en CO2”. Asimismo, en la CEEES añaden que la Eurocámara insta a la Comisión Europea a desarrollar “una metodología común de la UE en 2025 para evaluar el ciclo de vida completo de las emisiones de CO2 de los automóviles y furgonetas comercializados en la UE”, lo que "resulta más necesario que nunca en un contexto como el actual, en el que el uso de energías de origen fósil para la producción de electricidad gana peso en Europa".