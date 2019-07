Cinco cosas que debes saber sobre Libra, la nueva criptomoneda

El anuncio el mes pasado del proyecto Libra, la criptomoneda de Facebook, ha generado un enorme revuelo entre los amantes de la tecnología y de la economía. En este artículo hablaremos de cinco aspectos imprescindibles para comprender mejor las implicaciones de esta ambiciosa incursión del gigante de las redes sociales en la nueva revolución del dinero.

No es una criptomoneda al uso

Libra se está promocionando como una criptomoneda, pero es mejor pensar en ella como una red de pago entre personas. Si tomamos el ejemplo de PayPal, WeChat o incluso de Western Union, podemos constatar que todas estas redes de pago están sustentadas de alguna forma sobre el sistema financiero tradicional para poder procesar transacciones financieras (compras en comercios electrónicos, envíos de remesas, etc.). El problema de estas redes es que no pueden operar entre sí y, en muchos casos, los costes asociados a su uso se disparan. Se considera que Libra es una criptomoneda porque eliminará estas barreras existentes en las redes de pago, al crear una plataforma unificada a escala mundial con unos costes operativos reducidos. Cualquiera podrá desarrollar aplicaciones de pago sobre la red Libra (aplicaciones para dividir cuentas con amigos, envíos de remesas al extranjero, etc.).

Ha causado un verdadero revuelo mediático

Los principales actores de la industria no han dudado en mostrar públicamente sus impresiones tras el anuncio del proyecto Libra. Yoni Assia, el CEO de eToro, una de las principales plataformas para comprar criptomonedas en línea, comentaba que gracias a los más de 2000 millones de usuarios, Facebook tiene el potencial para crear una de las plataformas financieras más grandes del mundo. Pavol Rusnak, CTO de SatoshiLabs, se declaraba abiertamente un gran fan de Libra tras analizar su documentación técnica. En su opinión, la criptomoneda de Facebook podría terminar reemplazando a Ripple, Stellar y otras soluciones blockchain similares para realizar pagos rápidos y baratos. Y estos son apenas un par de ejemplos de los centenares que se han estado publicando en las últimas semanas en las redes sociales y en los medios de comunicación de todo el mundo.

Ambiciona bancarizar a los no bancarizados

Libra podría suponer una verdadera revolución para los países en vías de desarrollo. Según datos del Banco Mundial, 1700 millones de personas están sin bancarizar a día de hoy. En su whitepaper de presentación, Facebook hizo hincapié en que Libra puede empoderar a las personas que no tienen cuentas bancarias, ya sea porque son demasiado pobres o porque la zona en la que viven no dispone de una infraestructura financiera adecuada. En este sentido, la criptomoneda de Facebook podría suponer una verdadera democratización del acceso a la economía del siglo XXI precisamente para quienes más lo necesitan.

No explotará los datos de los perfiles sociales de los usuarios

Facebook sabe de que las personas no quieren mezclar sus datos financieros con sus datos personales, como puede ser la información que publican en su perfil de Facebook o Instagram. Por esta razón, Facebook ha creado una nueva empresa subsidiaria, Calibra, encargada del desarrollo y el mantenimiento de los monederos virtuales de Libra. Calibra almacenará estos datos financieros en servidores separados que no se compartirán con Facebook. Estará por ver, eso sí, si esta medida será suficiente para convencer a unos usuarios que cada vez se interesan más por su privacidad.

Podría contar finalmente con el respaldo de los bancos

Facebook necesita el apoyo de las instituciones financieras tradicionales para ganarse la confianza de los consumidores y ganar tracción en el uso de Libra. Este proyecto cuenta con el respaldo de las principales redes de pago, como Visa y Mastercard, pero todavía no cuenta con la participación de grandes entidades financieras. Pero esto podría cambiar pronto, ya que la Asociación Libra está en conversaciones con los bancos más grandes de EE. UU. para conseguir que se unan al proyecto. El propio jefe de Citigroup afirmó recientemente que lo consideraría. Le echaríamos un vistazo fueron sus palabras textuales. ¿Están los grandes bancos listos para lanzarse finalmente a la piscina de las criptomonedas? Los próximos meses saldremos de dudas.