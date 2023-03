Los créditos del Sabadell a 4.500 startups, en el punto de mira de los inversores tras la quiebra de Silicon Valley

Sede corporativa de Banco Sabadell en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

La quiebra de Silicon Valley Bank, una de las entidades financieras más relevantes a nivel mundial, ha desatado el pánico en los mercados bursátiles ante el temor de una nueva crisis financiera como la ocurrida en 2008. Los inversores han puesto en su punto de mira en España al Banco Sabadell por su importante cartera de clientes tecnológicos.

Las turbulencias financieras procedentes de Estados Unidos han seguido penalizando a los bancos europeos y españoles este martes en bolsa. La caída de Silicon Valley Bank (SVB) el pasado viernes ha alentado la incertidumbre y las dudas sobre la fortaleza financiera de las entidades en un entorno de subida de tipos y los inversores han prorrogado su huida masiva del sector.

La mayor quiebra de los últimos 15 años

La quiebra de la firma californiana ha sembrado de dudas los principales mercados de valores. Algunos analistas consideran que este desastre puede ser equiparable al registrado en 2008, año de la crisis financiera. De hecho, la de SVB es la mayor quiebra de los últimos 15 años, y la segunda más abrupta de la historia financiera de Estados Unidos. Con estos antecedentes, las turbulencias han aflorado en los parqués bursátiles, afectando a todas las compañías, pero especialmente a las entidades bancarias.

No se ha pasado por alto que Banco Sabadell está siendo la entidad más castigada en España, con un desplome cercano al 12% que ha arrastrado al resto de bancos y al propio Ibex 35 a una caída del 3,51%, la mayor desde junio de 2022. De esta forma, el selectivo ha perdido los 9.000 puntos (8.958).

Todos los grupos financieros del selectivo español han cedido mermados por el temor a un ‘efecto contagio’ por la quiebra de SVB. Pese a ello, es la entidad catalana que lidera Josep Oliu la que muestra las caídas más abultadas desde que se conoció el descalabro del banco estadounidense.

El germen de la crisis de Silicon Valley

Las exposiciones al mundo tecnológico en Europa, y en concreto en España, son poco relevantes. Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes financieras, los mercados han identificado al Sabadell como uno de los principales inversores en España en startups y uno de los bancos más involucrados en los negocios de las compañías tecnológicas, algo que resulta más propio del modelo de la banca de Norteamérica.

Destacan en este contexto que el germen de la crisis de Silicon Valley radica precisamente ahí, ya que estaba especializado en financiación para corporaciones digitales y startups.

En los últimos años había crecido de manera vertical debido al ‘boom’ de este tipo de compañías, pero en los últimos meses se ha visto afectado por la crisis que vive esta industria, y se estaba viendo comprometida su solvencia por los ajustes en el valor de los bonos públicos.

Los créditos a 4.500 startups

Algunos analistas consultados por ECD aseguran que el programa de apoyo a jóvenes compañías innovadoras de Banco Sabadell, BStartup, ha concedido más de 1.000 millones de euros de financiación en condiciones preferentes a startups durante la última década.

Dispone de un servicio bancario especializado en startups y scaleups pionero en la banca española, con equipos exclusivos para estas empresas, con financiación y productos y servicios especializados, que cuenta hoy con más de 4.500 proyectos entre sus clientes.

La aproximación 360º a sus necesidades financieras ha hecho también que el Sabadell se convierta en uno de los principales inversores en España en empresas en la llamada fase seed: BStartup ha invertido en 85 startups.

El resto de bancos, sin riesgo alto

En cambio, fuentes financieras explican a ECD que la financiación bancaria a startups no ha sido una política estratégica del resto de los bancos en España. Ni siquiera cuando el boom tecnológico arrasaba en todo el mundo. Por eso las caídas y el efecto dominó de SVB no ha salpicado al sector de igual manera, y tampoco como lo ha hecho en EEUU.

Destacan que en España no hay bancos especializados en startups, más allá de la apuesta del Sabadell. Aunque cada entidad tenga sus iniciativas, no hay un banco líder en ese segmento. Afirman que la financiación bancaria es mucho más complicada, con lo que el porcentaje de este tipo de clientes en el total de las entidades no es representativo.