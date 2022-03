Crónica del MWC 2022. Robots, metaverso y nuevos ordenadores en la era de la súper conectividad

Arrancó el Mobile World Congress (MWC) 2022 en Barcelona, con más fuerza que en los dos años previos, sujetos/subyugados a la pandemia. Las televisiones, sobre todo, ofrecen imágenes de robots, del metaverso, de los nuevos ordenadores y de todo aquello que es vistoso para una población general, la sociedad, que ya ha asumido las nuevas tecnologías de la información como un componente más en su vida-

En ocasiones -como durante lo peor de la pandemia-, se convierte en el componente más importante en sus vidas, porque la conectividad permitió a millones de personas estar conectadas con sus seres queridos en los momentos más duros del confinamiento.

Lo nuevo de Lenovo, HP y Samsung

En cualquier “feria” tecnológica, lo descrito en el párrafo anterior es el tipo de cobertura informativa que cabe esperar, excepto en la prensa tecnológica sectorial, que está sujeta a sus anunciantes: unos hablan de los nuevos ordenadores de Lenovo, hp y Samsung; otros, de las compañías chinas como ZTE, Huawei, Xiaomi, China Mobile, China Telecom y China Unicom; algunos prefieren hablar bien de sí mismos, como el CEO de Vodafone Nick Read o la CEO de Telia, Allison Kirkby, posiblemente porque tienen un alto perfil comercial y son conscientes de que en la era de la nueva super conectividad del 5G y el 6G, Europa está muy rezagada (supone solo el 10%) versus Estados Unidos y China, que se reparten el resto.

Por contraste, el presidente y CEO de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, dio un discurso de altura, abarcando los aspectos económicos, empresariales, tecnológicos, éticos y de responsabilidad social de la digitalización. A la vista de lo que vino detrás (gentes que claramente iban a vender su producto a saco, destacando chinos y norteamericanos) el discurso de Álvarez-Pallete dio un marco intelectual desde el que considerar todo el congreso y, más aún, la Cuarta Revolución Industrial que estamos viviendo.

Las infraestructuras telefónicas

Álvarez-Pallete también es presidente de GSMA, organización que promueve el MWC, y “patronal” de las empresas de telecomunicaciones y dio un discurso de apertura, en su triple condición de anfitrión (el evento se celebra en Barcelona, España), líder empresarial de una de las principales empresas de telecomunicaciones de Europa, Brasil, Reino Unido e Hispanoamérica y como máximo representante del sector. “Ningún otro sector -dijo el presidente de Telefónica- ha contribuido tanto al avance de la economía y el progreso social como las telecomunicaciones. Sin nosotros, todo sería peor y muchas personas quedarían atrás para siempre, de manera definitiva, atrapadas en la brecha de disrupción tecnológica”.

No le falta razón. Sin las redes, sin las infraestructuras de telecomunicaciones, simplemente, no hay nada. En cambio, gracias a ellas, “hay todo”. Para empezar, las grandes empresas tecnológicas de Internet pueden operar y desarrollar nuevas tecnologías, gracias a esa super conectividad que proveen las operadoras de telecomunicaciones. Es el caso de Big-Tech en Estados Unidos, con Apple, Amazon, Alphabet-Google, Microsoft y Meta. Estas empresas y sus marcas ofrecen de todo: smartphones como el iPhone, comercio electrónico y plataformas digitales, cloud computing, redes sociales, búsqueda en Internet, publicidad online, software, big data, ciberseguridad, videojuegos, entretenimiento…; todo esto y más es posible gracias a las redes que han pagado, con sus inversiones, íntegramente, las operadoras de telecomunicaciones.

Los conglomerados OTT (Over The Top) como Apple, Amazon, Alphabet-Google, Microsoft y Meta usan las redes de Telefónica, Orange, Vodafone y otras operadoras, pero no pagan un euro por ellas. Por este motivo, Álvarez-Pallete pidió una regulación más justa. Desde una perspectiva empresarial, tecnológica y jurídica que sea reflejo de la realidad, puede afirmarse que las reivindicaciones de Álvarez-Pallete, como representante máximo de su sector, son justas: acorde a la justicia (“darle a cada uno lo suyo”) y conforme al Derecho.

Ocio, entretenimiento y televisión

Pensemos en las empresas de ocio, entretenimiento y televisión en streaming, de las que ya hemos hablado en Confidencial Digital en varias ocasiones. Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ Plus, Apple TV+ e, incluso, Movistar+ no podrían ofrecer sus servicios sin las redes de las operadoras de telecomunicaciones. Eso sí, a mayor cantidad de contenidos, más necesaria es la potencia de la red y la capacidad de almacenamiento en la nube (cloud-computing) y los data centers. Lo que supone más inversión. ¿Quién paga? Las operadoras de telecomunicaciones. Algunas empresas son afortunadas porque, como Movistar+, pertenecen a un grupo de telecomunicaciones, en su caso, Telefónica y ofrecen otras plataformas mediante alianzas, para enriquecer su oferta de contenidos: Netflix y Disney+ en el caso de Movistar+, por ejemplo, al igual que Vodafone “acoge” a HBO.

En el modelo norteamericano, es habitual que, de las empresas de telecomunicaciones y las grandes de entretenimiento salgan filiales de televisión en streaming: 20th Century Fox pertenece a The Walt Disney Company desde 2018; Peacock a NBCUniversal; HBO Max es un servicio de streaming propiedad de WarnerMedia, una división de AT&T; etc.

El modelo chino es más complejo, porque se compone de conglomerados inmensos que “ofrecen de todo”; son en sí mismas ecosistemas que tienen un común denominador: la dependencia del estado chino: ZTE, Huawei, Xiaomi, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Tencent, Ant-Alibaba Group; ByteDance y TikTok y un largo etcétera de empresas con dos misiones: servir al mercado chino y expandirse mundialmente y, a la par, competir con sus homólogas competidoras norteamericanas. Se oye hablar mucho de unas y de otras, pero, ¿qué pasa con las paganinis, las empresas de telecomunicaciones? Pasan desapercibidas, como las empresas fabricantes de chips, sin las cuales, volveríamos a la edad de piedra, porque producen los semiconductores, la inteligencia de ordenadores, coches, redes, etc.: Intel, AMD, NVIDIA, Samsung, TSMC, entre otras. Están “ahí”, como “Intel Inside”, pero no se las ve.

Algunas empresas de telecomunicaciones, como Verizon en Estados Unidos y Telefónica en Europa, han creado empresas dentro de sus holdings, que ofrecen las tecnologías, servicios y sistemas de la digitalización que dan vida a la era de la super conectividad. Verizon Business y Telefónica Tech son el resultado de esta apuesta. Y es una buena apuesta.

Internet de las cosas, blockchain

La oferta de Telefónica en el MWC 2022 celebrado en suelo español es, en muy buena parte, la oferta de servicios de Telefónica Tech. Se aprecia, por ejemplo, en el stand de Telefónica en el espacio físico del MWC, que, también se ofrece en formato metaverso y, dice Álvarez-Pallete: “La capacidad de procesamiento y almacenamiento crece exponencialmente y se traslada a la nube. La realidad virtual, aumentada y mejorada está cambiando la forma en que experimentamos todo. El Internet de las Cosas y el Big Data están produciendo y manejando enormes cantidades de datos”. “Y aún hay más. Blockchain, Computación Cuántica, Ciberseguridad, Edge Computing y 5G Stand-Alone e Inteligencia Artificial. Un nuevo mundo inmersivo está casi aquí con la Web3 y el Metaverso”.

Todo esto, es lo que ofrece Telefónica Tech, que dirige José Cerdán como CEO y que ha llevado al MWC2022 más de 90 casos de éxito en digitalización y transformación digital en empresas y administraciones públicas, agrupadas en lo que el MWC llama “Cuadernos de Transformación”: Industria inteligente; La pyme digital; Turismo inteligente; Hogar digital; Sports tech; Tecnología para el planeta; Educación digital; Movilidad inteligente; Edificios inteligentes; eHealth; Innovación abierta. Para quien, como nosotros, lleva más de 30 años trabajando en el sector tecnológico, la computación y, en la última década, la digitalización, todo lo anterior, no “hubiere sido ubicado” en una empresa de Telecomunicaciones per se, sino en un integrador de tecnologías, sistemas y servicios para llevar a cabo la transformación digital, que es lo que hace Telefónica Tech y que es hacia donde avanza el futuro de la humanidad.

Álvarez-Pallete llamó la atención sobre que “la educación, las competencias digitales y la empleabilidad son herramientas clave para luchar contra la brecha de la desigualdad”. Esta frase, it’s the mother of the Lamb; es la madre del cordero: los asistentes al MWC 2022 en Barcelona son expertos en tecnología, como afirmó un directivo de Amazon Web Services el 1 de marzo de 2022. Pero el resto del mundo, no. O, al menos, no tiene por qué serlo. Pero son necesarias -y vuelvo a citar al presidente de Telefónica- “la educación, las competencias digitales y la empleabilidad son herramientas clave para luchar contra la brecha de la desigualdad”. Que es lo que hace Fundación La Caixa a través de su Obra Social financiada por Criteria Caixa, al objeto de cerrar la brecha digital y conseguir la reinserción laboral de colectivos desfavorecidos: educación, formación, cultura, conocimiento…

Infraestructuras de conectividad

Visto desde fuera, no se sabe si Cellnex Telecom (operador líder europeo en infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas) es empresa anglosajona, europea continental o española. En realidad, es las tres cosas y es uno de los protagonistas del MC 2022, porque nació en Barcelona en 2015 y hoy tiene presencia en 12 países y posee más de 130.000 emplazamientos. En el MWC 2022 Cellnex Telecom presentó su potencial como operador integral de infraestructuras, mediante el modelo que ha denominado Augmented TowerCo. El objetivo es acompañar a sus clientes en el desarrollo, despliegue, operación y mantenimiento de las infraestructuras y activos adyacentes a las torres.

En torno a ese concepto (Augmented TowerCo), Cellnex Telecom ha desarrollado el modelo industrial que le permite diseñar, desplegar y operar la cadena de valor de las infraestructuras de conectividad adyacentes a las torres y a la vez necesarias para el despliegue de nuevas tecnologías como el 5G o el Internet de las Cosas. Entre estos activos adyacentes, destacan los sistemas distribuidos de antenas (DAS, por sus siglas en inglés) y las Small Cells, claves para la densificación de la red. No debe ser mal negocio, cuando aumentó ingresos un 58% en 2021.

Es imposible resumir en dos folios un día de actividad del MWC 2022 en Barcelona: cientos de empresas expositoras, 60.000 asistentes físicos e innumerables conectados por Internet; cientos de conferencias y mesas redondas, docenas de gurús y líderes empresariales…

Queremos terminar hoy, con la visión humanista y ética que ofreció el anfitrión del evento, José María Álvarez-Pallete, presidente y CEO de Telefónica y presidente del organismo organizador, GSMA: para el presidente de Telefónica, el nuevo mundo tecnológico y superconectado proporciona una magnífica oportunidad para el progreso del conjunto de la sociedad. “Si lo hacemos bien, esta revolución digital traerá consigo el progreso social. Porque el mundo digital debe ser un mundo mejor. Es nuestra responsabilidad colectiva difundir los beneficios de la digitalización y asegurarnos de no dejar a nadie atrás. Una nueva era que tenga siempre a las personas como protagonistas: es el momento de poner a las personas y los valores en el centro. En un momento en que la tecnología está más presente que nunca en nuestras vidas, no podemos olvidar que son las personas las que dan sentido a la tecnología y no al revés”.

To Be Continued (TBC). Continuaremos…