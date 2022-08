Directivos de grandes empresas hacen cola para verse en privado con Yolanda Díaz

El ‘fenómeno Yolanda Díaz’ se ha extendido al mundo empresarial. La vicepresidenta ha consolidado aún más su apuesta política personal al desmarcarse de Podemos. Y ha despertado interés entre los grandes empresarios del país, a diferencia de lo que ocurrió con Pablo Iglesias cuando saltó a la política.

Díaz, que accedió a la vicepresidencia tercera en marzo del año pasado, cuando Iglesias dejó el Gobierno para presentarse a las elecciones madrileñas, pasó a vicepresidenta segunda en la remodelación ministerial de julio de 2021, por detrás de Nadia Calviño. Desde entonces ha intensificado iniciativas y comparecencias.

La nueva posición en el Gobierno, el protagonismo asumido en asuntos como la reforma laboral y la subida del salario mínimo, unido al proyecto Sumar que aspira a construir de cara a las próximas elecciones generales, han aumentado la expectación en el mundo de la gran empresa, un sector que depende en gran medida de las políticas del Gobierno relacionadas con el ámbito laboral, en el que pretende influir Díaz para defender sus posiciones ideológicas.

Eso no impide que en ocasiones Yolanda Díaz muestre en público cierta mano dura hacia los empresarios, una postura que puede encajar con sus posiciones políticas y con lo que esperan los votantes de Unidas Podemos y del PSOE.

La vicepresidenta segunda dejó la semana pasada, en el Congreso de los Diputados, un recado al presidente de la CEOE: “Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país, y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta”.

Lanzó además un mensaje que tampoco sentó bien entre las patronales y los empresarios: el Gobierno pretende volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para compensar el aumento de la inflación. En la última subida del SMI, aprobada en febrero, la patronal ya se descolgó, disconforme.

Acercamientos

Pese a esos roces en público, Confidencial Digital ha podido saber por fuentes del equipo de la vicepresidenta, que directivos de grandes y medianas compañías se están acercando a la figura emergente de Yolanda Díaz, que es determinante en el Gobierno y que será indispensable si se mantiene una hipotética prórroga de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Yolanda Díaz se ha convertido en los últimos meses en un reclamo, y todos los actores de este ámbito requieren a la dirigente para la celebración de encuentros. Eso sí: la mayoría de contactos con empresarios no son de carácter público.

La ministra de Trabajo mantiene casi a diario reuniones y encuentros con distintas figuras del tejido económico. “Hay mucho interés, curiosidad y ganas de conocerle para ver cómo se comporta en las distancias cortas”, revelan desde uno de los grandes bancos del país.

Relación fluida con Ana Botín

Uno de los ejemplos significativos de la buena relación que Díaz mantiene con el mundo de la gran empresa fue la negociación de las medidas laborales durante la pandemia.

En el sector bancario recuerdan cómo, al inicio de la crisis sanitaria, la vicepresidenta habló directamente con la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que le ofreció ayuda para la gestión de los ERTE.

Desde entonces, la relación entre ambas es fluida, lo que explica el apoyo de Botín en su momento al proyecto estrella de Yolanda Díaz, la reforma laboral.

No es hostil con los empresarios

Esa sintonía choca con las posiciones que mantienen otros dirigentes de Podemos con el gran empresariado, que se aproximan a la hostilidad. La ministra de Trabajo ha mostrado un perfil radicalmente distinto.

Por ejemplo, mientras los morados han dedicado duras acusaciones al presidente de Inditex, Amancio Ortega, incluso cuando éste ha realizado donaciones millonarias a la sanidad pública, la dirigente gallega siempre se ha abstenido de participar en estas críticas.

En abril de 2020, cuando Inditex renunció a aprobar un ERTE, Díaz no dudó en alabarlo. “Le doy las gracias a esa empresa. Es un ejemplo”, llegó a afirmar, desmarcándose por completo de sus compañeros de partido.

Un perfil distinto a Pablo Iglesias

Aunque algunas voces admiten que en un primer momento la figura de Díaz llegó a resultar “controvertida”, por haberse declarado abiertamente militante del PCE, ahora señalan que “la realidad se impuso a determinadas posturas ideológicas”.

El carácter dialogante y pactista de la vicepresidenta la ha consagrado como una excelente interlocutora. Un dato más destacable aún si se pone en relación con Pablo Iglesias, su antecesor como máximo representante de Unidas Podemos en el Gobierno.

Ese talante le ha llevado a que nunca se haya producido una ruptura total entre la patronal de empresarios y Díaz, pese a los notables choques que se han producido en esta legislatura con algunas negociaciones, desde las subidas del SMI a los ERTE y la reforma laboral.

Interlocución fácil

“Yolanda Díaz ha permitido que la relación sea más fluida de la que existía antes con la parte no socialista del Gobierno. La relación es más amable y cercana, más profesional que con Pablo Iglesias”, añaden las fuentes consultadas por ECD.

Afirman que, siendo ella la referencia del espacio de Unidas Podemos, “la interlocución es más fácil y más cómoda. Es accesible, no es difícil contactar con ella. La relación personal es agradable, y muestra siempre voluntad de entendimiento”.

“Tiene un perfil muy distinto a Iglesias y ella hace esfuerzo por que así sea. Le gusta ser bien vista”, apuntan.

“Va de frente, no miente a nadie”

Uno de los factores que facilita la sintonía con amplios sectores de la empresa es, además del carácter sereno de la ministra, el clima y los modos como dirige las negociaciones. “Lleva estos procesos con mucha lealtad. No ha desvelado lo que se dice en las reuniones”, destacan.

“Pese a que es consciente de que pueden darse planteamientos políticos distintos, Yolanda se empeña en dejar claro que una cosa es la ideología y otra los acuerdos. Ella quiere desterrar leyendas y prejuicios”, aseguran algunos de sus últimos interlocutores empresariales.

“Si se compromete a cambiar una ley, cumple; y, si no lo va a hacer, también te lo dice”, señala un alto cargo de la CEOE. “Nunca afirma una cosa y después hace otra. Eso tiene muchísimo valor. Hay ministerios que te dicen ‘lo arreglaremos’, y no sabes nada más hasta que ya es tarde. Aquí, cuando una cosa no puede ser, simplemente no es”.