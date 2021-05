España, superada por Grecia en reservas de turistas británicos y alemanes para este verano

La temporada turística en España no termina de carburar. A pesar del cese del estado de alarma y sus restricciones asociadas, España ve peligrar su posición como destino favorito para los turistas británicos y alemanes, que suponen cerca de la mitad en zonas muy dependientes del sector como Mallorca. Destinos como Portugal o Grecia compiten con España por los veraneantes europeos.

Últimas noticias

Especialmente relevante es la pujanza del país heleno que ya supera a España en reservas para viajar en temporada estival, según datos facilitados a Confidencial Digital por el turoperador TUI, el mayor en Gran Bretaña y Alemania.

En 2019 España aventajó a Grecia en la llegada de turistas, con una diferencia de más de 50 millones de visitantes. España recibió 82 millones mientras a Grecia acudieron 30 millones.

El vídeo del día Sánchez pide a PP, Vox y Cs que hagan “oposición de Estado”

Para el verano de 2021, el país heleno superará a España en los que son su segundo y tercer mercado turístico respectivamente: Reino Unido, con más de tres millones de viajes en 2020 y Alemania, que rozó en el mismo periodo de tiempo los dos millones y medio.

Hay zonas muy dependientes del turismo de ambas nacionalidades como Mallorca, que según Fernando González, director comercial de Grupotel Hotels & Resorts, “casi se divide al 50% entre británicos y alemanes” y reconoce que “si falla uno de los dos es un drama”.

A pesar de todo, la situación es mejor que el año pasado. Frente al 0% de reservas en 2020, la empresa tiene un 20% de sus alojamientos ya comprometidos, principalmente por alemanes. Sin embargo, los británicos no han regresado a Mallorca. González, explica que debido a la situación epidemiológica y las restricciones impuestas a los viajes a España por parte del gobierno de Johnson (cuarentenas a la vuelta) no hay turoperadores de Reino Unido fletando viajes desde la isla.

El grupo hotelero espera que el 6 de junio, tras una revisión de las medidas anti-Covid británicas, vuelvan los viajeros de Reino Unido y puedan continuar trabajando con TUI. Esto es especialmente acuciante ya que la turoperación es la principal vía de llegada de turistas para los hoteles españoles en zonas como Baleares donde alcanza hasta el 90% de las reservas, como apunta González.

El hotelero reconoce que la situación no sólo es culpa del ejecutivo británico; augura que si el gobierno no levanta medidas como las PCR en origen, que para una familia de 4 miembros pueden suponer un gasto de 200 euros, España va a tener difícil competir con Grecia, que tiene disposiciones contra la pandemia más laxas y exige pruebas más baratas, como los test de antígenos, que no llegan a los 15 euros.

González recoge el sentir del sector y avisa: “Si el Gobierno Español no pone más atención y proactividad, Grecia va a superar a España y a consolidarse (como destino preferido)”.