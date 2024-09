Éxito, compromiso social y confianza, principales factores de la reputación empresarial

Tener éxito empresarial, contribuir al empleo, avanzar la digitalización empresarial y educación y formación en capacidades digitales, actuaciones concretas de compromiso social y aportación a la economía de España, son factores valorados para otorgar reputación a las empresas.

Precisamente por cumplir tales requisitos, las grandes empresas españolas tienen una buena reputación, en un contexto económico cambiante (posible bajada de tipos de interés y alta inflación) elecciones en muchos países, auge de la Inteligencia Artificial y riesgos geoestratégicos (guerra de Ucrania y en Oriente Medio) que afectan la cadena de suministro.

La mejor clasificadas

Fundación Bancaria La Caixa, El Corte Inglés, CaixaBank, Inditex, Telefónica, Banco Santander, Mercadona, Cellnex Telecom, Meliá Hotels International e Iberdrola, son las grandes empresas españolas que tienen mejor reputación en 2024 en España, según la consultora Advice Strategic Consultants.

El estudio está basado en encuesta cuantitativa que analiza 40 factores para cada una de las 500 más grandes empresas en España, de todos los sectores.

Un valor tangible

La población en general los líderes de opinión consideran que “en 2024, la reputación de las grandes empresas no es un concepto teórico: es tan tangible como que puede llevar a la población general a comprar o no sus productos y servicios, a recomendarlos o no a terceros y otras decisiones que afectan a la cuenta de resultados de las empresas españolas”, asevera Jorge Díaz Cardiel, socio director de Advice Strategic Consultants, firma que ha realizado el Estudio Advice de Reputación y Éxito Empresarial 2024

Para el 87% de la población española mayor de edad, la confianza es requisito necesario para comprar productos y/o servicios de una empresa, “sea energía, telecomunicaciones, tecnologías de la información, alimentación, seguros, hipotecas, coches o ropa”, dice el Estudio.

Confianza

La confianza es un factor nuevo en la edición de este estudio. Este factor aparece por primera vez como uno de los más imprescindibles para que las empresas tengan reputación.

Según el estudio, la confianza se compone, entre otros de los siguientes parámetros:

-Experiencia global de la interacción entre la persona (ciudadano, consumidor, votante, etc.) y la empresa.

-Servicio al cliente/consumidor en mercados B2B y B2C respectivamente

-Recomendación a terceros: la máxima expresión de la confianza de una persona en una empresa es que, consecuencia de los dos factores previos, esté dispuesta a recomendar dicha empresa a familiares, amigos, otros profesionales, etc.

-La confianza está vinculada, también, con la necesidad de contar con una excelente comunicación y buena imagen de marca que reflejen la realidad objetiva de lo que es y hace la empresa, en su actividad y responsabilidad social. Los tres factores se interrelacionan: la reputación es espejo de la empresa.