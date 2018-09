Fomento también matiza a Pedro Sánchez: no penalizará las segundas residencias vacías

El giro social anunciado por el Gobierno en materia de vivienda ha puesto el foco sobre los pisos vacíos. Fomento ha comenzado a crear un registro que permita monitorizar estos inmuebles para posteriormente fomentar su salida al mercado mediante una serie de medidas regulatorias y fiscales.

Por el momento, el Gobierno ha pedido colaboración a las comunidades autónomas para confeccionar este listado. Hay que tener en cuenta que ahora no existen cifras oficiales sobre el número de pisos sin ocupar que existen en España.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza una aproximación con un censo que se publica cada diez años -el último, de 2011, daba la cifra de 3,44 millones de inmuebles desocupados-, pero este se basa en aspectos poco fiables, como es el consumo de energía de una vivienda.

Es por ello que, además de crear un registro, el ministro de Fomento anunció en el Congreso en julio que tiene previsto definir exactamente qué es una vivienda vacía.

Impuesto a las viviendas vacías

Ahora, en pleno debate sobre qué figuras fiscales pueden ayudar a financiar las reformas sociales que el Gobierno y sus socios de Podemos quieren poner en marcha, el arranque del curso político ha estado repleto de nuevas propuestas en materia tributaria.

Entre ellas, una lanzada por el representante de Izquierda Unida en las negociaciones Carlos Sánchez Mato, que aboga por gravar las viviendas vacías incrementando hasta el 100% el recargo en la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) cuando exista desocupación de carácter permanente.

Pedro Sánchez confirmó en una entrevista en la Cadena SER que el Gobierno tiene sobre la mesa la posibilidad de gravar las viviendas vacías y los grandes establecimientos de negocios. Contempla hacerlo a través de un nuevo reglamento y la elevación hasta el 100% del recargo en la cuota líquida en el IBI. Pero el presidente no aportó más detalles.

No penalizará a las segundas residencias

Sin embargo, los planes de los técnicos de Fomento van por otro lado, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los borradores que manejan. En el Ministerio se han encontrado dificultades para gravar los bienes inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual ni estén alquilados.

Por lo tanto, ha quedado descartado por completo un aumento de la penalización a los propietarios de segunda vivienda que no esté arrendada. Es decir, una propiedad (casa, local o garaje) que no sea residencia habitual y no genere rendimiento económico.

Hasta ahora, a los dueños se les imputa en su declaración de la renta el 1,1% del valor catastral del inmueble (el 2% si no se ha actualizado en los últimos 10 ejercicios mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general).

Sin embargo, una de las medidas que sí se ve con buenos ojos en el equipo de José Luis Ábalos es la recuperación de la deducción para inquilinos del 10,05% de las rentas pagadas en el año, algo que existía hasta 2015.