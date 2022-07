Las gasolineras “low cost” aumentan un 30% su cuota de mercado a costa de Repsol, Cepsa, BP…

Desde Plenoil cuentan a Confidencial Digital que las gasolineras automáticas han aumentado su cuota de mercado un 30% en el último año. De hecho, en Plenoil han vendido 300 millones de litros en este primer semestre de 2022, cifra que supera a la de todo 2021 junto.

Gasexpress, otra empresa del sector “low cost”, explica que también han aumentado sus ventas este año, llegando incluso a un incremento del 20%. Sin embargo, recuerda que han sido dos años duros para el mercado a causa de la pandemia y la inestabilidad de los precios.

¿Es la gasolina de las “low cost” de peor calidad?

Jose Manuel Costa, socio fundador de Gasexpress, aclara que el producto viene del mismo sitio para todas las gasolineras. Lo único que diferencia a unas marcas de otras son los aditivos, que aumentan la calidad del producto, pero estos no son exclusivos de las marcas tradicionales, hay estaciones automáticas que lo usan, como Gasexpress o Plenoil.

Grupo Moure también recalca que el producto de las refinerías controladas por Repsol, CEPSA y Bp pasa a CLH, desde donde lo adquieren tanto tradicionales como automáticas. Además, CLH otorga un certificado de calidad la producto.

¿Por qué son precios mucho más bajos?

José Rodriguez Arellano, CEO de Plenoil explica a Confidencial Digital cuál es el secreto para tener precios tan bajos. Por un lado, reducir costes fijos, por ejemplo en el terreno. Una gasolinera automática suele tener unos 600 metros cuadrados, mientras que una tradicional puede estar entre los 1.000 y los 2.000.

Por otro lado, se suprime todo lo que no sea servicio de repostaje, es decir, no hay tiendas, cafeterías… con lo que se ahorra gasto de personal y mantenimiento. Además, Rodríguez recalca que lo que se busca no es vender con más margen, sino vender más. Para que este tipo de negocios funcione se necesita a mucha clientela.

Sin embargo, la subida de precios también está afectando a las “low cost”. Como explica Marcos Moure, la bonificación de los 20 céntimos ”la están soportando las empresas ya que el Gobierno está pagando con retraso el mal llamado “adelanto” ”. Aunque recalca que sí están de acuerdo con la medida, no lo están con la aplicación.

“Low cost” vs. Tradicional

Desde este medio nos hemos puesto en contacto con Bp y CEPSA, dos empresas líderes del sector petrolífero, para preguntarles sobre los cambios en el mercado, pero han decidido no pronunciarse al respecto. Por su parte, Repsol nos ha remitido a las declaraciones de AOP. Inés Cardenal, directora de comunicación, aclara que “no tienen datos de cuota de mercado por volúmenes de venta”, aunque añade que es lógico que en una situación como la que estamos viviendo la gente “tienda a buscar precios más baratos”.

Además, recalca que las gasolineras tradicionales usan aditivos desarrolladas por ellas mismas que reducen el consumo y la emisión de CO2. Hay algunas marcas que garantizan entre ·un 3 y un 4% de ahorro de combustible, que certifican sus laboratorios”. Desde la AOP se señala que “la existencia de los dos formatos demuestra la elevada competencia que existe en nuestro país y garantiza que los consumidores optar por el modelo que más les convenga”.