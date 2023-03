El Gobierno amenaza a tres millones de pensionistas con quitarles la paga en abril.

Más de nueve millones de personas en España reciben una pensión por parte de la Seguridad Social. No obstante, la cuantía de esta prestación económica es en ocasiones insuficiente, ya que muchos de ellos no llegan siquiera a cobrar la pensión mínima. Ahora, los perceptores de pagas no contributivas están siendo requeridos para no perder la ayuda.

Hay que recordar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) abona los complementos por mínimos, es decir, una cuantía económica que se suma a la pensión contributiva, para aquellas personas que no llegan al mínimo fijado por ley.

Del total de pensionistas, 2.177.222 de ellos llevan incluido el complemento a mínimos, es decir, un 24% de todos los que reciben esta ayuda, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social a enero de 2023.

Por tanto, uno de cada cuatro pensionistas necesita este complemento para alcanzar el mínimo fijado en los Presupuestos Generales del Estado.

Las pensiones no contributivas son una prestación económica que reciben más de medio millón de personas más en situación de invalidez, incapacidad permanente, viudedad… que, o no han cotizado nunca al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), o no han alcanzado el mínimo de años requeridos para percibir una pensión contributiva.

La cuantía depende del nivel de renta, y va, desde 1.696,14 euros anuales (121,15 euros al mes), hasta 6.784,54 euros anuales (484,61 euros mensuales).

Presentar un certificado de rentas

Según informa la Seguridad Social a los beneficiarios, el complemento a mínimos no tiene “carácter consolidable” y se revisa anualmente.

Para poder mantenerlo, les ha avisado de que deben presentar un certificado de rentas -donde figuren los ingresos, bienes patrimoniales y la aportación de las declaraciones tributarias presentadas- antes de que finalice este mes de marzo.

“Si, una vez reconocidos los complementos económicos, se comprobara la existencia de alguna contradicción entre los datos declarados y la realidad, la persona solicitante vendrá obligada al reintegro de lo indebidamente percibido, sin perjuicio de su posible revisión en vía administrativa”, advierte el organismo público a los pensionistas.

La ayuda puede ser retirada o modificada

En la declaración de rentas se debe incluir los ingresos del beneficiario y de la unidad de convivencia, referidos al año inmediatamente anterior, así como las posibles variaciones y previsiones relativas al año en curso.

Es necesario concretar los cambios de domicilio, inicio de actividades laborales, y cualquier modificación en la situación económica o familiar.

De esta forma, la Seguridad Social analizará las posibles variaciones en el nivel de rentas. Y advierte a los perceptores de que, si el nivel de rentas aumenta por ingresos independientes a la pensión no contributiva, la cuantía de ésta bajará, y en el caso de bajar las rentas, la cuantía aumentará.

Recuerda que “no es una paga vitalicia”

En la comunicación a los pensionistas, la Seguridad Social les recuerda que “no es una paga vitalicia”, sino que existen varios motivos por los que los beneficiarios pueden dejar de percibirla.

En caso de no presentar el certificado de rentas tras ser requeridos, el Instituto de la Seguridad Social avisa a los perceptores de pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad o en favor de familiares, de que pueden sufrir consecuencias como la pérdida de la prestación o, incluso una multa.

El organismo público podrá decidir la retirada del complemento a mínimos, que podrá recuperarse cuando se presente la documentación requerida. Asimismo, esta ayuda se dejará de percibir cuando ya no se reúnan los requisitos de acceso (renta y residencia en el país).