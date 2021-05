El Gobierno deja la puerta abierta a prorrogar los ERTE más allá de septiembre

Hay fumata blanca para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Durante la tarde del miércoles, tanto la asamblea de la CEOE como los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, ratificaron la última propuesta del Gobierno para ampliar los ERTE hasta septiembre. En el acuerdo, el Ejecutivo da su brazo a torcer y acepta las exenciones a la Seguridad Social exigidas por los empresarios y trabajadores.

Durante la negociación, los agentes sociales y el Gobierno han hablado del futuro de los ERTE más allá de septiembre. Fuentes de CEOE reconocen a Confidencial Digital que para muchas empresas es importante que haya mecanismos que permitan mantener el tejido productivo y el empleo ya que "a 30 de septiembre puede que no haya pandemia pero habrá empresas en situación difícil" y "si no hay volumen de trabajo y el Gobierno no quiere que se despida" habrá que buscar soluciones.

Una de ella podría pasar por una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo que serían financiados por los fondos Nextgeneration provenientes de la Unión Europea, según revelaron a Confidencial Digital las mismas fuentes.

La idea no ha sido descartada por el Gobierno, que deja abierta la puerta a que a la prórroga ahora decidida hasta septiembre tenga que sucederse otra nueva extensión de esta medida para sostener a los trabajadores afectados por la crisis del coronavirus.

Exenciones como fuente de discordia

A pesar de plantearse la idea, esta no fue discutida ya que la negociación del miércoles se centró en lograr un acuerdo en el espinoso punto de las exenciones a las empresas de los pagos a la seguridad social por los trabajadores en ERTE.

El Gobierno tenía la intención de impulsar un plan centrado en bonificar a los trabajadores que salieran de los ERTE y en aumentar los pagos por los trabajadores que permanecen inactivos, hasta hacer que las empresas tuvieran que hacer frente al 50% del total. Los agentes sociales lograron una nueva oferta del Ejecutivo, la Administración afrontaría el 85-75-55% del coste de las cotizaciones (dependiendo de los trabajadores de cada empresa).

Sin embargo, esta propuesta no convenció ni a la patronal ni a los sindicatos, ambos se levantaron en bloque de la mesa al considerar inaceptable lo ofrecido. Las conversaciones quedaron rotas hasta que el Gobierno hizo una nueva oferta a última hora del miércoles, ya que los ERTE debían ser aprobados con o sin consenso al día siguiente con en un Consejo Extraordinario de Ministros. La propuesta fue aceptada, ya que los pagos por parte de los patronos alcanzarían un 30% como máximo.

Un Gobierno social sin agentes sociales

Un participante en las negociaciones y en las reuniones explicó a este diario que la nueva postura del Gobierno se debe al consenso entre sobre sindicatos y patronales respecto a cómo se había de prorrogar los ERTE y a su oposición al incremento de pagos por parte de las empresas. "Al gobierno no le interesaba hacer un acuerdo social, sin acuerdos sociales y más un Gobierno social" resume.