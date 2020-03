Dinero El ‘Gobierno de la igualdad’ no multará a las empresas que no tengan planes contra la discriminación de la mujer En una semana entra en vigor la obligatoriedad de disponer de un protocolo para corregir cualquier brecha de género. Trabajo realizará inspecciones pero no sancionará

photo_cameraLos miembros del nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez, momentos antes de comenzar la primera reunión del Consejo de Ministros.