El Gobierno marea a los grandes empresarios: un día pacta con Podemos y al siguiente con Ciudadanos

Las encuestas, entre ellas el último CIS, vaticinan una victoria holgada de los socialistas, que sin embargo necesitaría apoyos para la investidura de Pedro Sánchez.

Aún así, el PSOE no quiere aventurar posibles alianzas ni dar la batalla por ganada para no desmovilizar a su electorado. “Apostamos por un Gobierno socialista con fuerza suficiente para no depender de otras formaciones y que no se arriesgue al bloqueo de los partidos independentistas”, zanjó este martes la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.

Batet realizó estas declaraciones en un encuentro con grandes empresarios que se celebró en la Casa Llotja de Mar de Barcelona. Una victoria del PSOE “es la garantía”, insistió, para frenar un gobierno “de las tres derechas” que conlleve una “involución” social y una mayor “división”.

Unas palabras que provocaron una “gran decepción” en la mayoría de los empresarios presentes. Destacan que, después del cambio de criterio de José Luis Ábalos -que pasó de defender un pacto con Ciudadanos a apostar por mantener la actual colaboración con Podemos-, la expectación era máxima por conocer la posición de Batet.

Sin embargo, una de las ministras más próximas a Sánchez, optó por la ambigüedad. Insistió repetidamente en que “dentro del Consejo de Ministros hay unanimidad: queremos un gobierno socialista fuerte” presidido por Pedro Sánchez.

Así, según ha podido escuchar Confidencial Digital a destacados directivos que presenciaron este martes el discurso de Meritxell Batet, los empresarios aseguran estos días sentirse “mareados” por los mensajes contradictorios que está lanzando el PSOE en campaña sobre las alianzas postelectorales tras las elecciones del 28 de abril.

Recuerdan que, tal y cómo se contó en ECD, Nadia Calviño está transmitiendo en sus últimas reuniones con grandes empresarios que el PSOE vuelve al centro en economía. Lleva semanas entrevistándose con directivos de compañías del IBEX para tranquilizarles. “Queremos estar más cerca de Ciudadanos que de Podemos”, asegura en privado.