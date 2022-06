Iberia remonta en Canarias y Baleares: aumentan un 30% las reservas de vuelos

Tras el levantamiento de las restricciones impuestas durante la pandemia se han disparado los vuelos este verano a las Islas Canarias y Baleares. Este impulso turístico ha provocado, no solo que se normalice el tráfico aéreo, sino que se superen las reservas que hubo un año antes de la llegada del coronavirus.

Llegados a estas fechas y recién estrenado el verano de este año, Iberia ha recuperado prácticamente la totalidad del catálogo de destinos que ya ofertaba un año antes de la pandemia y han aumentado las frecuencias de los viajes en muchos de ellos.

Además, siguiendo las tendencias que se reflejan en los estudios de mercado que ha llevado a cabo Iberia Express, desde la aerolínea se han visto obligados a ampliar su capacidad específicamente en el mercado de las Islas Canarias y Baleares. Según las previsiones para esta temporada, la demanda es tan fuerte que ha sido totalmente necesario aumentar un 30% las plazas ofertadas para los meses de julio y agosto en estas zonas particularmente.

Durante la pandemia el mercado canario fue considerado uno de los grandes “mercado refugio” para Europa ya que era uno de los “corredores seguros” y por ello no tuvo las grandes pérdidas que tuvieron otros destinos que habían sido siempre los destinos estrella españoles. Aun así, ya que ya no hay prácticamente restricciones de movilidad ni medidas de seguridad, el podio de los lugares más buscados para pasar los meses de verano este año lo forman: las Islas Canarias y las Baleares, acompañadas a nivel internacional del Caribe.

Crecer en Estados Unidos

A nivel general, fuentes de Iberia revelan a Confidencial Digital que ya han recuperado "prácticamente la totalidad de los destinos" que ofrecían en 2019. Además han resaltado que han incrementado las "frecuencias" en muchos de ellos.

Los planes internos de la compañía marcan el objetivo de crecer más aún en viajes a Estados Unidos como "destino estrella". Por ello, a lo largo del verano ofrecen vuelos a un total de ocho destinos. Previamente ya viajaban a cinco de ellos en vuelo directo (Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles y Boston).

Dentro de los nuevos, han estrenado recientemente la posibilidad de llegar a Washington y Dallas. Además, el pasado 1 de junio recuperaron la ruta hasta San Francisco.