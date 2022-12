Incertidumbre entre los bares de Ponzano, la calle de moda para salir en Madrid: no saben cuándo podrán volver a poner las terrazas

¿Qué pasará con las terrazas de la calle Ponzano una vez que las obras finalicen? Hasta finales de febrero no está previsto que terminen las reformas de la milla de oro de las cervecerías de Madrid, tal y como ha señalado un portavoz de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí, que confía en que no se demoren más si no hay incidentes.

Las obras han permitido quitar las terrazas “15 meses antes de lo que les permitía la actual Ordenanza de Terrazas, que autorizaba mantener las terrazas en banda de estacionamiento hasta el 31 de diciembre de 2023”, ha subrayado el Ayuntamiento de Madrid.

No obstante, los bares de Ponzano no podrán pedir la licencia para mantener los veladores hasta que acaben los servicios de mantenimiento de la calle.

Es más, será el Ayuntamiento de Madrid el que informe a los locales del fin de las obras para solicitar el permiso, así lo han confirmado fuentes de la alcaldía madrileña a Confidencial Digital.

Los establecimientos también esperarán a que se apruebe la ordenación conjunta establecida en la Ordenanza de terrazas. Es decir, el sector de la hostelería tendrá que cumplir todos los requisitos exigidos en la ordenanza, como el cualquier otra calle de Madrid.

Ponzano quita 44 terrazas

A finales de septiembre de este año los operarios de Ferrovial iniciaron las obras de pavimentación y ampliación de aceras en la calle Ponzano, en el tramo comprendido entre las calles Santa Engracia y Ríos Rosas, siendo un proyecto “prioritario” para el Distrito de Chamberí, conocido, principalmente, por el ocio nocturno.

Con estos trabajos de remodelación integral, “se han quitado 44 terrazas”, según los datos facilitados a ECD por el Ayuntamiento de Madrid

Sin embargo, el equipo de Marta Higueras, vicealcaldesa de Madrid con Manuela Carmena entre 2015 y 2019, tacha de “locura” esta transformación de la banda de aparcamientos en aceras para mantener los veladores.

En concreto, esta calle residencial no cuenta, por el momento, con ningún vado -permiso municipal que permite invadir el espacio público con la exclusiva finalidad de acceder a un garaje, vivienda o local-, ni reservas de aparcamiento.

La visita de Marta Higueras a la zona de trabajo, quien además quiso viralizar el pasado 23 de diciembre la situación a través de Twitter, también dio su fruto, pues evidenció visualmente la “falta de consideración” a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras cuestiones.

La parte técnica de la calle Ponzano

Inicialmente, el coste de esta reforma se estimó en un importe total de 363.636 euros, según datos extraídos del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) publicados a finales de marzo.

Aunque el presupuesto de la inversión, tal y como se puede observar en el cartel de la obra situado en la calle residencial, asciende a 873.677 euros y tiene un plazo máximo de ejecución de 5 meses. No obstante, la reforma parece ser que se alargará hasta finales de febrero.

Por ello, Higueras pedirá el expediente de la licitación porque “pinta mal por los cuatro costados”, según ha expuesto en su cuenta personal de Twitter, ya que se desconoce el coste final.

Como consecuencia de la ejecución de las obras de la calle Ponzano se han retirado algunos elementos de mobiliario existente, así como también casi tres manzanas de farolas de alumbrado público y alcantarillado.

Controversia en redes sociales

La sociedad, a través de las redes sociales, ha manifestado en numerosas ocasiones su descontento colectivo ante las obras de Ponzano.

La Asociación Vecinal “El Organillo” de Chamberí ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Madrid “hace obras con una empresa que no señaliza las zanjas”, refiriéndose a la empresa concesionaria Serveo (antigua Ferrovial Servicios), que ejecuta los trabajos dentro de un acuerdo marco para “Obras de Reforma, Reparación y Conservación” para edificios y espacios públicos de Chamberí.

Los trabajos de remodelación de esta calle residencial, como han señalado algunos vecinos de la zona, buscan “eternizar la tortura de las terrazas”.

Declarada Zona de Protección Acústica Especial

Chamberí es un distrito protegido acústicamente. Es decir, los barrios de Ríos Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Vallehermoso han sido declarados Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE).

La finalidad es garantizar el derecho de los vecinos a su descanso, además del derecho de quienes ejercen su actividad económica, por ello los bares que tengan terrazas en las zonas de alta contaminación acústica las tendrán que recoger a partir del 9 de enero a las 23:30 horas.

En resumen, la ZPAE y la Ordenanza obligan a levantar las terrazas sobre la banda de aparcamiento, y ahora se están ampliando las aceras y quitando las zonas de estacionamiento para mantener los veladores de Ponzano, convirtiendo, de nuevo, esta cuestión en un debate político, que se acerca a las elecciones municipales de Madrid del próximo año 2023.