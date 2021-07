Inditex presiona a Feijóo para que imite a Díaz Ayuso y permita vacunar a los 5.000 empleados de su sede central

Inditex prepara la vacunación de sus empleados en España. Pero el plan del gigante textil es comenzar a inmunizar a los trabajadores de su sede central en Arteixo (A Coruña) para lo que presiona a la Xunta de Galicia para cerrar un acuerdo como el que Isabel Díaz Ayuso ha alcanzado en Madrid con Acciona, El Corte Inglés y el Santander.

Hay que recordar que la Comunidad de Madrid va a comenzar a vacunar a la población en general en tres nuevos dispositivos que se abren en empresas. Acciona, El Corte Inglés y Grupo Santander inician las vacunaciones este lunes, primero a sus empleados según franjas de edad, y luego a la población en general.

Esta iniciativa forma parte de un proyecto pionero en España en colaboración con el Plan Sumamos Salud+Economía de la Fundación CEOE y CEIM. Desde el próximo miércoles, estos dispositivos se incorporarán a las agendas de autocita para la población general y según las franjas de edad que vaya marcando la Consejería de Sanidad.

Está previsto que vacunen entre 25.000 y 30.000 a la semana de lunes a viernes, y en el de El Corte Inglés también sábado y domingo. Con estos nuevos dispositivos, la Comunidad alcanzará en unos días las 700.000 dosis semanales administradas.

Inditex negocia con la Xunta

Fuentes empresariales a las que ha tenido acceso Confidencial Digital confirman que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo cerrará también en los próximos días un acuerdo con la Confederación de Empresarios de Galicia.

Un acuerdo por el que lleva semanas presionando Inditex para poder comenzar la vacunación en su sede central en Arteixo (A Coruña), y en otras plantas logísticas de la comunidad, donde trabajan alrededor de 5.000 empleados.

Su plan pasa por inmunizar primero al personal de Galicia, y después a los trabajadores de las tiendas de toda España. El gigante textil que dirige Pablo Isla no pasa por alto que El Corte Inglés ya está vacunando a sus empleados en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, y este lunes comienza en Madrid, aunque no puede hacerlo en otras autonomías al no haber acuerdo, a pesar de disponer de servicios médicos.

En solo cuatro comunidades

Hay que destacar que solo cuatro comunidades autónomas han dado luz verde a que algunas de sus grandes empresas se encarguen de la vacunación de sus empleados, en colaboración con los sistemas de salud autonómicos.

Por el momento, han sido Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, además de Madrid, las que han llevado a la práctica el convenio del Ministerio de Seguridad Social y la CEOE.

De hecho, la iniciativa, que fue anunciada por el ministro José Luis Escrivá hace ya más dos meses, se ha topado con las “trabas” autonómicas, al tener que poner en marcha el proceso negociando con cada sistema de salud.